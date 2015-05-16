Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
zРадио написав:Утверждение о том, что Украина является выгодоприобретателем энергетического кризиса пусть остается на совести тех, кто нас в этом убеждает, но цифры говорят сами за себя. До осени по итогам 8 месяцев года дефицит внешней торговли составлял 1,5 млрд долларов, а одна осень прибавила к нему еще 2,5 млрд. И это несмотря на рекордный урожай...
zРадио написав:Утверждение о том, что Украина является выгодоприобретателем энергетического кризиса пусть остается на совести тех, кто нас в этом убеждает, но цифры говорят сами за себя. До осени по итогам 8 месяцев года дефицит внешней торговли составлял 1,5 млрд долларов, а одна осень прибавила к нему еще 2,5 млрд. И это несмотря на рекордный урожай...
Думаю, что это очередная сова на глобусе - энергетический импорт прет не первый месяц, а конвертации его в экспортную выручку все нет и нет...
sequence написав: тока что глянул экспортные базы по "своим" товарам - у нас пока все заметно радужней, чем в среднем по палате. С базой в ноябре 2019 и по сентябрь 2021 экспорт готовой продукции вырос на 47% в физическом выражении и 86% в баксах. Абсолютные цифры с кукурукой не сравнимы, "всего-то" лямов 300 за год.
Отличная новость. Жаль, такие кейсы не преобладают. Один доллар, созданный в перерабатывающей промышленности, стоит десятка, заработанных на выращивании кукурузы. И речь не только в мультипликаторе - сложное производство создает спрос на интеллектуальный труд, стимулируя таким образом развитие образования и науки
zРадио написав:Экспорт узнаем из данных таможни, которые должны быть на днях. Только не убеждайте меня, что в ноябре 2020-го экспорта не было - все равно не поверю Объемы по ре-экспортному складу и short-haul год назад были в разы выше, чем сейчас
Експорт газу у листопаді зріс до нового історичного рекорду – 566 мільйонів кубометрів, що на 24% або на 109 млн куб. м більше, ніж у жовтні.
Дык тем более тогда пугают данные по внешней торговле, которые я публиковал ранее. Это значит, что общий импорт зашкаливает даже без импорта газа, а его дефицит внутри страны еще придется компенсировать в ближайшем будущем. Возможно - по пиковым ценам (зима идет).
Я как-то писал уже, что экспорт энергоносителей в нынешних условиях - это как экспорт масок в январе-феврале 2020-го. Так вот повторю