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Ринок енергоносіїв
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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 139140141142
Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 14:21

  zРадио написав:
  Denik написав:Експорт газу з України перевищив імпорт у листопаді в 53 рази, – Оператор ГТС https://biz.censor.net/n3302826
Експорт газу у листопаді зріс до нового історичного рекорду – 566 мільйонів кубометрів, що на 24% або на 109 млн куб. м більше, ніж у жовтні.


Дык тем более тогда пугают данные по внешней торговле, которые я публиковал ранее. Это значит, что общий импорт зашкаливает даже без импорта газа, а его дефицит внутри страны еще придется компенсировать в ближайшем будущем. Возможно - по пиковым ценам (зима идет).

Я как-то писал уже, что экспорт энергоносителей в нынешних условиях - это как экспорт масок в январе-феврале 2020-го. Так вот повторю

Не совсем.
Сейчас не прекратилось насильственное уничтожение собственной добычи угля на государственных шахтах. https://gordonua.com/news/society/v-don ... 84201.html
Именно за счёт чего наблюдается резкий рост цен(разбалансировка) - вернее разница в цене полученной энергии.
Kudrjavuy
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