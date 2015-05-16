Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Експорт газу у листопаді зріс до нового історичного рекорду – 566 мільйонів кубометрів, що на 24% або на 109 млн куб. м більше, ніж у жовтні.
Дык тем более тогда пугают данные по внешней торговле, которые я публиковал ранее. Это значит, что общий импорт зашкаливает даже без импорта газа, а его дефицит внутри страны еще придется компенсировать в ближайшем будущем. Возможно - по пиковым ценам (зима идет).
Я как-то писал уже, что экспорт энергоносителей в нынешних условиях - это как экспорт масок в январе-феврале 2020-го. Так вот повторю
Не совсем. Сейчас не прекратилось насильственное уничтожение собственной добычи угля на государственных шахтах. https://gordonua.com/news/society/v-don ... 84201.html Именно за счёт чего наблюдается резкий рост цен(разбалансировка) - вернее разница в цене полученной энергии.