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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Пон 13 гру, 2021 12:19
Shaman написав:
короткий анализ
остатки газа на 01.12
2015, 2017, 2018, 2021 - 16 млрд м3 - магическая цифра
2014, 2016 - 13,5-13,9 млрд м3
2019 - 20,7 млрд м3
2020 - 26,4 млрд м3 - рекордный год, с которым сравнивать некорректно
т.о. запасы газа - на рабочем уровне, как и в предыдущие годы - панику отставить.
прокачка газа существенно снизилась, как это может отразиться на работе ГТС - вопрос к спецам
как-то так
В те годы, в течении зимы использовали свой газ, газ из ПГХ и газ из Европы по реверсу. В этом году с реверсом - большие проблемы. Пока его нет, и весьма возможно, что и не будет...
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Додано: Пон 13 гру, 2021 20:56
Grey001 написав: Shaman написав:
короткий анализ
остатки газа на 01.12
2015, 2017, 2018, 2021 - 16 млрд м3 - магическая цифра
2014, 2016 - 13,5-13,9 млрд м3
2019 - 20,7 млрд м3
2020 - 26,4 млрд м3 - рекордный год, с которым сравнивать некорректно
т.о. запасы газа - на рабочем уровне, как и в предыдущие годы - панику отставить.
прокачка газа существенно снизилась, как это может отразиться на работе ГТС - вопрос к спецам
как-то так
В те годы, в течении зимы использовали свой газ, газ из ПГХ и газ из Европы по реверсу. В этом году с реверсом - большие проблемы. Пока его нет, и весьма возможно, что и не будет...
может быть
у Вас какие-нибудь цифры есть более детальные по транзиту/реверсу?
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Shaman
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Додано: Пон 13 гру, 2021 22:22
Прошу знающих прокоментировать. Есть долги за температурную надбавку и на газ и на доставку, вот и интересуюсь. Спс
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