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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 141142143144
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 12:19

  Shaman написав:короткий анализ
остатки газа на 01.12
2015, 2017, 2018, 2021 - 16 млрд м3 - магическая цифра :)
2014, 2016 - 13,5-13,9 млрд м3
2019 - 20,7 млрд м3
2020 - 26,4 млрд м3 - рекордный год, с которым сравнивать некорректно

т.о. запасы газа - на рабочем уровне, как и в предыдущие годы - панику отставить.

прокачка газа существенно снизилась, как это может отразиться на работе ГТС - вопрос к спецам

как-то так


В те годы, в течении зимы использовали свой газ, газ из ПГХ и газ из Европы по реверсу. В этом году с реверсом - большие проблемы. Пока его нет, и весьма возможно, что и не будет...
Grey001
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 20:56

  Grey001 написав:
  Shaman написав:короткий анализ
остатки газа на 01.12
2015, 2017, 2018, 2021 - 16 млрд м3 - магическая цифра :)
2014, 2016 - 13,5-13,9 млрд м3
2019 - 20,7 млрд м3
2020 - 26,4 млрд м3 - рекордный год, с которым сравнивать некорректно

т.о. запасы газа - на рабочем уровне, как и в предыдущие годы - панику отставить.

прокачка газа существенно снизилась, как это может отразиться на работе ГТС - вопрос к спецам

как-то так


В те годы, в течении зимы использовали свой газ, газ из ПГХ и газ из Европы по реверсу. В этом году с реверсом - большие проблемы. Пока его нет, и весьма возможно, что и не будет...

может быть

у Вас какие-нибудь цифры есть более детальные по транзиту/реверсу?
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 22:22

  valya написав:Верховный суд узаконил температурные коефициенты.
https://gazpravda.com.ua/novyny/verkhovnyi-sud-uzakonyv-temperaturni-koefitsiienty
Какой то бред написали. За газ или за доставку, или и за то и другое? Ведь уже с начала года коеф. применяют только за доставку

Прошу знающих прокоментировать. Есть долги за температурную надбавку и на газ и на доставку, вот и интересуюсь. Спс
valya
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