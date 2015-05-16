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Shaman написав:1000 дол за газ - это экономически не обоснованная цена при пересчете на теплотворность. никто эту цену платить не согласен. причина этой цены - искусственный дефицит газа, созданный РФ в Европе.
просто в один момент переключиться на другие виды топлива не получится. а в Германии на газу работают маневременные мощности по производству э/энергии. на самом деле нормальная бизнес-модель, просто никто не ожидал монопольного злоупотребления поставщика газа (а зря )
зато теперь все все понимают, и думаю Европа сделает свои выводы...
А что насчет сжиженного газа из США и Катара, насколько возросли обьемы поставок на рынок ЕС в этом году? Кстати что там насчет обьемов по трубопроводам из Норвегии? Выводы Европа сделает однозначно
По итогам года средняя цена подрастет еще на 15 а то и на 20%... с учетом того что Газпром поменял тактику и не собирается запускать СП-2 до лета, к концу сезона все хранилища будут заполненны по минимуму, как результа спрос на газ весь следующий год будет превышать предложение и цена будет соответствующая. Кстати, по долговременным контрактам она также пересчитывается в привязке к спотовым ценам, но с временным лагом. Вообще есть расчеты, кому интересно может легко найти, что сегодня стоимость газа по паритету "зеленой" и тепловой электроэнергии примерно $450-475, так что цена в ближайшие годы на споте врядли опустится ниже этой цифры, ну разве что будет новый "черный лебедь" типа ковида.
В Єврозоні пікова електрика вже коштує 0.4 Евро / кВт. год. І це - ще не кінець. При такій ситуації в ЄС обвалиться промисловість і газ влітку когтуватиме нормальні гроші. А єврік піде за турецькою лірою. https://www.oree.com.ua/