Додано: Сер 15 гру, 2021 23:24

Первый написав: Брехня



Средняя цена, руб. / тыс. куб. м (включая акциз и таможенные пошлины)

17 838,9



https://www.gazprom.ru/press/news/2021/ ... cle543812/ БрехняСредняя цена, руб. / тыс. куб. м (включая акциз и таможенные пошлины)17 838,9

По итогам года средняя цена подрастет еще на 15 а то и на 20%... с учетом того что Газпром поменял тактику и не собирается запускать СП-2 до лета, к концу сезона все хранилища будут заполненны по минимуму, как результа спрос на газ весь следующий год будет превышать предложение и цена будет соответствующая. Кстати, по долговременным контрактам она также пересчитывается в привязке к спотовым ценам, но с временным лагом. Вообще есть расчеты, кому интересно может легко найти, что сегодня стоимость газа по паритету "зеленой" и тепловой электроэнергии примерно $450-475, так что цена в ближайшие годы на споте врядли опустится ниже этой цифры, ну разве что будет новый "черный лебедь" типа ковида.