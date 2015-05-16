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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 144145146147>
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 22:12

  Вело написав:
700 долларів за газ відповідає 200 доларів за барель нафти. І саме тепер в США газ коштує 150 доларів.
..

Тому що 150 доларів в США коштують десь 21 цент. :)
artlife
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 22:14

  Zebra написав:
  Вело написав:І саме тепер в США газ коштує 150 доларів.
..

Чи є в Україні термінали для закачки жиденого газу з США по 150 баксів?

Незрозуміло, чому Європа не хоче купляти газ з США по 150 долярів.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 22:16

  artlife написав:
  Zebra написав:
  Вело написав:І саме тепер в США газ коштує 150 доларів.
..

Чи є в Україні термінали для закачки жиденого газу з США по 150 баксів?

Незрозуміло, чому Європа не хоче купляти газ з США по 150 долярів.

Бо Азія сьогодні купує у США по $1500
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 22:32

  Zebra написав:
  vitaliian написав:
  Shaman написав:думаю Европа сделает свои выводы...
людьми управляет жадность, выводы сделают до того момента пока газ не вернётся к своим 350$ куб. Газ самое удобное топливо, его легко подать в квартиры, трубу подвёл вентиль открыл и всё .


$350 можливо тільки якщо заключити прямий контракт з Газпромом і то на умовах капітуляції. У 2009 здається за щастя було $400 прописаних у контракті.

Дешевле $700 за 1000 кубів газу вже не буде.


Брехня

Средняя цена, руб. / тыс. куб. м (включая акциз и таможенные пошлины)
17 838,9

https://www.gazprom.ru/press/news/2021/ ... cle543812/
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 22:38

  Shaman написав:1000 дол за газ - это экономически не обоснованная цена при пересчете на теплотворность. никто эту цену платить не согласен. причина этой цены - искусственный дефицит газа, созданный РФ в Европе.

просто в один момент переключиться на другие виды топлива не получится. а в Германии на газу работают маневременные мощности по производству э/энергии. на самом деле нормальная бизнес-модель, просто никто не ожидал монопольного злоупотребления поставщика газа (а зря :D )

зато теперь все все понимают, и думаю Европа сделает свои выводы...


А что насчет сжиженного газа из США и Катара, насколько возросли обьемы поставок на рынок ЕС в этом году? Кстати что там насчет обьемов по трубопроводам из Норвегии? Выводы Европа сделает однозначно :)
antikkristall
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 22:43

  Первый написав:Брехня

Средняя цена, руб. / тыс. куб. м (включая акциз и таможенные пошлины)
17 838,9

https://www.gazprom.ru/press/news/2021/ ... cle543812/

Ну звичайно, так нам Газпром розігнався нальє газу по такій ціні :mrgreen:

P.S. Молдова законтрактувала газ по $790. Шах і мат.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 22:59

  Zebra написав:
  Первый написав:Брехня

Средняя цена, руб. / тыс. куб. м (включая акциз и таможенные пошлины)
17 838,9

https://www.gazprom.ru/press/news/2021/ ... cle543812/

Ну звичайно, так нам Газпром розігнався нальє газу по такій ціні :mrgreen:

P.S. Молдова законтрактувала газ по $790. Шах і мат.


Брехня

Цена на газ для Молдовы составила $450 за тысячу кубометров.
Стане дешевше і на цю ціну заб‘ють
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 23:19

  Первый написав:
  Zebra написав:
  Первый написав:Брехня

Средняя цена, руб. / тыс. куб. м (включая акциз и таможенные пошлины)
17 838,9

https://www.gazprom.ru/press/news/2021/ ... cle543812/

Ну звичайно, так нам Газпром розігнався нальє газу по такій ціні :mrgreen:

P.S. Молдова законтрактувала газ по $790. Шах і мат.


Брехня

Цена на газ для Молдовы составила $450 за тысячу кубометров.
Стане дешевше і на цю ціну заб‘ють

$450 баксів це 17 838,9 рублєй? :lol:

В будь-якому разі нам менше, ніж 700 баксів з доставкою за 1000 кубів газ у наступному році на світить, хіба, що доведеться юридично оформити капітуляцію.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 23:24

  Первый написав:Брехня

Средняя цена, руб. / тыс. куб. м (включая акциз и таможенные пошлины)
17 838,9

https://www.gazprom.ru/press/news/2021/ ... cle543812/



По итогам года средняя цена подрастет еще на 15 а то и на 20%... с учетом того что Газпром поменял тактику и не собирается запускать СП-2 до лета, к концу сезона все хранилища будут заполненны по минимуму, как результа спрос на газ весь следующий год будет превышать предложение и цена будет соответствующая. Кстати, по долговременным контрактам она также пересчитывается в привязке к спотовым ценам, но с временным лагом. Вообще есть расчеты, кому интересно может легко найти, что сегодня стоимость газа по паритету "зеленой" и тепловой электроэнергии примерно $450-475, так что цена в ближайшие годы на споте врядли опустится ниже этой цифры, ну разве что будет новый "черный лебедь" типа ковида.
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 23:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В Єврозоні пікова електрика вже коштує 0.4 Евро / кВт. год. І це - ще не кінець. При такій ситуації в ЄС обвалиться промисловість і газ влітку когтуватиме нормальні гроші. А єврік піде за турецькою лірою.
https://www.oree.com.ua/
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