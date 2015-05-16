Найдавніших людей, які з'явилися на території України, називають архантропи.
Знаряддя праці первісних людей: кам'яне рубало, палиця-копатель.
Найдавніші люди проживали первісним людським стадом.
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 16 гру, 2021 01:11
Найдавніших людей, які з'явилися на території України, називають архантропи.
Знаряддя праці первісних людей: кам'яне рубало, палиця-копатель.
Найдавніші люди проживали первісним людським стадом.
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