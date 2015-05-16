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Ринок енергоносіїв
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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 144145146147
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 01:11

  vitaliian написав:Zebra и уголь и газ докупать будут за валюту по космическим ценам, курс 27 без дотаций не удержать.

Найдавніших людей, які з'явилися на території України, називають архантропи.
Знаряддя праці первісних людей: кам'яне рубало, палиця-копатель.
Найдавніші люди проживали первісним людським стадом.
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 17:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Газ уже по $1600 и это за пару-тройку дней перед морозами в Европе. Наверно будут по $2000-4000 греться.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 17:52

  Zebra написав:Газ уже по $1600 и это за пару-тройку дней перед морозами в Европе. Наверно будут по $2000-4000 греться.

это смотря кто. Германия, приобретая на долгосрочных по 350, значительную часть импорта продает на споте по 1600. По состоянию на 2020 цифры выглядят как 155 на входе и 50 на экспорте.
Разумеется, при таких раскладах немцам СП-2 нужен как зайцу стоп-сигнал, надо рубить бабло.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 17:53

  Zebra написав:Газ уже по $1600 и это за пару-тройку дней перед морозами в Европе. Наверно будут по $2000-4000 греться.

Скільки млрд кубометрів куплено по $1600 ? Об’єм торгів важливий фактор.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 18:17

  sequence написав:
  Zebra написав:Газ уже по $1600 и это за пару-тройку дней перед морозами в Европе. Наверно будут по $2000-4000 греться.

это смотря кто. Германия, приобретая на долгосрочных по 350, значительную часть импорта продает на споте по 1600. По состоянию на 2020 цифры выглядят как 155 на входе и 50 на экспорте.
Разумеется, при таких раскладах немцам СП-2 нужен как зайцу стоп-сигнал, надо рубить бабло.

Европейские трейдеры и спекулянты обогащаются: покупают у Газпрома по $313 и продают по $1600.:)

"В третьем квартале 2021 года цена экспортного газа «Газпрома» в страны дальнего зарубежья составила $313,4 за тысячу кубометров. Отметим, что во втором квартале она составляла $224,4, а в первом $193,9 за тысячу кубометров."
https://fbc.ua/ru/news/ekonomika/gazpro ... j-pribyli/
artlife
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 18:52

Незнаю как в Европа
А вот Украина в феврале похоже на закупку недостающих обьемов газа все резервы спустит при таких ценах
И курс 50 будет за радость
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 19:14

  Xenon написав:Незнаю как в Европа
А вот Украина в феврале похоже на закупку недостающих обьемов газа все резервы спустит при таких ценах
И курс 50 будет за радость

Фантастика якась.
Ukrainian
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