Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Zebra написав:Газ уже по $1600 и это за пару-тройку дней перед морозами в Европе. Наверно будут по $2000-4000 греться.
это смотря кто. Германия, приобретая на долгосрочных по 350, значительную часть импорта продает на споте по 1600. По состоянию на 2020 цифры выглядят как 155 на входе и 50 на экспорте. Разумеется, при таких раскладах немцам СП-2 нужен как зайцу стоп-сигнал, надо рубить бабло.
Zebra написав:Газ уже по $1600 и это за пару-тройку дней перед морозами в Европе. Наверно будут по $2000-4000 греться.
это смотря кто. Германия, приобретая на долгосрочных по 350, значительную часть импорта продает на споте по 1600. По состоянию на 2020 цифры выглядят как 155 на входе и 50 на экспорте. Разумеется, при таких раскладах немцам СП-2 нужен как зайцу стоп-сигнал, надо рубить бабло.
Европейские трейдеры и спекулянты обогащаются: покупают у Газпрома по $313 и продают по $1600.
"В третьем квартале 2021 года цена экспортного газа «Газпрома» в страны дальнего зарубежья составила $313,4 за тысячу кубометров. Отметим, что во втором квартале она составляла $224,4, а в первом $193,9 за тысячу кубометров." https://fbc.ua/ru/news/ekonomika/gazpro ... j-pribyli/
Zebra написав:Газ уже по $1600 и это за пару-тройку дней перед морозами в Европе. Наверно будут по $2000-4000 греться.
это смотря кто. Германия, приобретая на долгосрочных по 350, значительную часть импорта продает на споте по 1600. По состоянию на 2020 цифры выглядят как 155 на входе и 50 на экспорте. Разумеется, при таких раскладах немцам СП-2 нужен как зайцу стоп-сигнал, надо рубить бабло.
Европейские трейдеры и спекулянты обогащаются: покупают у Газпрома по $313 и продают по $1600.
"В третьем квартале 2021 года цена экспортного газа «Газпрома» в страны дальнего зарубежья составила $313,4 за тысячу кубометров. Отметим, что во втором квартале она составляла $224,4, а в первом $193,9 за тысячу кубометров." https://fbc.ua/ru/news/ekonomika/gazpro ... j-pribyli/
местные аналитики радуют - из цены продажи января вычитают цену закупки 3 квартала - бинго
а вы думаете по 300 дол покупают трейдеры, а не фирмы правильных людей? наивные...