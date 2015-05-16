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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:16
sequence написав: Первый написав:
..
Думаю опалювальний період закінчиться націоналізацією.
немного не так.
Просто могут лишить лицензий за несоблюдение минимальных запасов.
Но не лишат.
Договорятся
Не можуть. Другого алчевська ніхто не хоче.
Наприклад ТЕЦ 4 це опалення половини лівого берега. Забери ліцензію на е/е і захар замерзне.
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Первый
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