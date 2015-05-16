Не можуть. Другого алчевська ніхто не хоче.
Наприклад ТЕЦ 4 це опалення половини лівого берега. Забери ліцензію на е/е і захар замерзне.
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:16
Не можуть. Другого алчевська ніхто не хоче.
Наприклад ТЕЦ 4 це опалення половини лівого берега. Забери ліцензію на е/е і захар замерзне.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:38
ну вы то точно лучше всех знаете. Я описал суть процессов, в том числе причину, по которой немцы не спешат с СП-2, привел реальные цифры, которые могу подтвердить.
у вас же какие-то "фирмы правильных людей" и прочая паранойя.
Математика в моменте сходится: 1600-350, какие возражения?
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