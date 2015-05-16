Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
kingkongovets написав:але, а чего снесли пост о критической ситуации с запасами угля на украинских тэс?
Наверное кое кто нажаловался администраторам, что такими постами его хлеб отнимаете , вот и результат. А если по сути вашего сообщения, то если зима будет холодной, то ИМХО или к рассее на поклон-за электричеством либо газом или веера не избежать. У меня, если шо генератор и бензин припасен.
о, у вас генератор на бензине? и какая мощность? я тут дизеля смотрю
был когда то бензиновый дырчик хонда в ирпене, лет 20 назад веерные отключения была норма - так он тянул тока первый этаж, зато тихий
Первый говорить шо в сели есть кизяки и дрова. А что есть в Киеве? Рекламными буклетами застройщиков топить можно
Я такого не казав. Не панікуй. Не замерзнеш.
Как не паникуй? У меня на участке кубов 30 дров лежит (срезал всё при расчистке участка) Как отбивается от жителей модных МОПов которым нужно топливо для их модных буржуек в стиле минимализм? Пулимет Максим и ведро воды?
hume написав:Какие то упаднические настроения на ветке. Генераторы, дрова, кизяки... Все будет норм
инсайд от замнача еврореконструкции: «в статье правда на половину»(с) я хз шо конкретно это означает, но другой инфы пока нет, хорошо бы конечно, шоп все это оказалось преувеличением и все действительно было бы норм но я шото очкую, знаете ли
hxbbgaf написав:Та это бред. Видна наигранность ситуации из-за сговора газпрома со своими шестерками в Европе. Вероятно, это нужно для окончания северного потока, а может, и для газового шантажа всей Европы во время агрессии против нас. Долго такая абсурдная ситуация продолжаться не может, так как обанкротятся основные потребители газа. Искусственность ситуации подтверждают и цены на нефть - нефть же не подорожала в 10 раз, а всего в раза полтора. Так что летом цены по-любому рухнут в разы. Главное, чтоб нам не впаяли за это время газ по этим ценам, бо потом снижения надо будет добиваться долго и нудно.
Может быть, что это сделано искусственно. Те, кто покупают по прямым контрактам, там цена выросла незначительно, кто на бирже, как мы, для тех в три раза.
Shaman написав:.. местные аналитики радуют - из цены продажи января вычитают цену закупки 3 квартала - бинго
а вы думаете по 300 дол покупают трейдеры, а не фирмы правильных людей? наивные...
ну вы то точно лучше всех знаете. Я описал суть процессов, в том числе причину, по которой немцы не спешат с СП-2, привел реальные цифры, которые могу подтвердить. у вас же какие-то "фирмы правильных людей" и прочая паранойя. Математика в моменте сходится: 1600-350, какие возражения?
ответ был не Вам - это раз
во-вторых - кто-то зарабатывает, НО я думаю те, кто покупают по долгосрочным контрактам используют газ в основном для себя, а не для перепродажи. соответственно заработают, если поднимется цена дальше по цепочке
А вы действительно думаете Газпром продает сразу трейдерам? трансферное ценообразование придумали в Украине? в РФ некому зарабатывать на газе? наивный