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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 148149150151>
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:25

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

drevlyanin написав:
  kingkongovets написав:але, а чего снесли пост о критической ситуации с запасами угля на украинских тэс?


Наверное кое кто нажаловался администраторам, что такими постами его хлеб отнимаете :lol: ,
вот и результат.
А если по сути вашего сообщения, то если зима будет холодной, то ИМХО или к рассее на поклон-за электричеством либо газом или веера не избежать. У меня, если шо генератор и бензин припасен.
о, у вас генератор на бензине?
и какая мощность?
я тут дизеля смотрю

был когда то бензиновый дырчик хонда в ирпене, лет 20 назад веерные отключения была норма - так он тянул тока первый этаж, зато тихий
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:33

  Первый написав:
  UA написав:[

Первый говорить шо в сели есть кизяки и дрова.
А что есть в Киеве?
Рекламными буклетами застройщиков топить можно :mrgreen:


Я такого не казав. Не панікуй. Не замерзнеш.

Как не паникуй?
У меня на участке кубов 30 дров лежит (срезал всё при расчистке участка)
Как отбивается от жителей модных МОПов которым нужно топливо для их модных буржуек в стиле минимализм?
Пулимет Максим и ведро воды? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 14:01

  kingkongovets написав:але
Дарницька ТЕЦ взагалі не має запасів.

https://www.pravda.com.ua/news/2021/12/16/7317683/

Все на благо поху. Нет угля - нет золы. Да здравствует чистый воздух
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 14:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Україна імпортувала вугілля на 2 мільярди доларів. Понад 60% – з Росії
https://www.epravda.com.ua/news/2021/12/16/680721/
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 14:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Какие то упаднические настроения на ветке. Генераторы, дрова, кизяки... Все будет норм
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 14:26

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:Какие то упаднические настроения на ветке. Генераторы, дрова, кизяки... Все будет норм
инсайд от замнача еврореконструкции: «в статье правда на половину»(с)
я хз шо конкретно это означает, но другой инфы пока нет, хорошо бы конечно, шоп все это оказалось преувеличением и все действительно было бы норм
но я шото очкую, знаете ли
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 14:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:«в статье правда на половину»(с)

ну даа, не преведено расписание прибытия барж с углём из омерики
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 15:23

  hume написав:Какие то упаднические настроения на ветке. Генераторы, дрова, кизяки... Все будет норм


Все зависит от погоды: если теплая зима - все будет норм, если холодная - будет весело. Кстати на след неделе -17С обещали (хотя уже -10С по обновленному прогнозу)
Sidus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 15:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hxbbgaf написав:Та это бред. Видна наигранность ситуации из-за сговора газпрома со своими шестерками в Европе. Вероятно, это нужно для окончания северного потока, а может, и для газового шантажа всей Европы во время агрессии против нас. Долго такая абсурдная ситуация продолжаться не может, так как обанкротятся основные потребители газа. Искусственность ситуации подтверждают и цены на нефть - нефть же не подорожала в 10 раз, а всего в раза полтора. Так что летом цены по-любому рухнут в разы. Главное, чтоб нам не впаяли за это время газ по этим ценам, бо потом снижения надо будет добиваться долго и нудно.

Может быть, что это сделано искусственно. Те, кто покупают по прямым контрактам, там цена выросла незначительно, кто на бирже, как мы, для тех в три раза.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 19:30

  sequence написав:
  Shaman написав:..
местные аналитики радуют - из цены продажи января вычитают цену закупки 3 квартала - бинго :shock:

а вы думаете по 300 дол покупают трейдеры, а не фирмы правильных людей? ;)
наивные...

ну вы то точно лучше всех знаете. Я описал суть процессов, в том числе причину, по которой немцы не спешат с СП-2, привел реальные цифры, которые могу подтвердить.
у вас же какие-то "фирмы правильных людей" и прочая паранойя.
Математика в моменте сходится: 1600-350, какие возражения?

ответ был не Вам - это раз

во-вторых - кто-то зарабатывает, НО я думаю те, кто покупают по долгосрочным контрактам используют газ в основном для себя, а не для перепродажи. соответственно заработают, если поднимется цена дальше по цепочке

А вы действительно думаете Газпром продает сразу трейдерам? трансферное ценообразование придумали в Украине? в РФ некому зарабатывать на газе? наивный
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