Ekran написав:
в статье стаказано в 5-6 раз цена выше
стоимость гигакаллории 1650 грн * 6 = 9900 грн
квартира 2-3к потебляет 1.5гкал в месяй
1,5*9,9 = 14850
Л-Логика
доля газа в ГКал сколько - 50-60%? т.е. рост далеко не кратный.
М - Математика
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 19:32
доля газа в ГКал сколько - 50-60%? т.е. рост далеко не кратный.
М - Математика
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 17 гру, 2021 19:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 19:36
я бы спросил у этого товарища, какого х... не закупали газ летом?
и куда прое.али остатки денег на счете?
и уже без первого конверта...
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