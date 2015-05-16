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Ринок енергоносіїв
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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 148149150151
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 19:32

  Ekran написав:
  Vlad442 написав:
  Ekran написав:готовимся в сл году платить газпрому по 10-15 тыс грн в месяц

Не увидел такой цифры в этой статье. Откуда вы ее взяли?

в статье стаказано в 5-6 раз цена выше
стоимость гигакаллории 1650 грн * 6 = 9900 грн

квартира 2-3к потебляет 1.5гкал в месяй
1,5*9,9 = 14850

Л-Логика :)

доля газа в ГКал сколько - 50-60%? т.е. рост далеко не кратный.
М - Математика :D
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 17 гру, 2021 19:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 19:36

  Ekran написав:ну что, готовимся в сл году платить газпрому по 10-15 тыс грн в месяц с каждой квартиры
https://korrespondent.net/business/comp ... y-vytrenko

я бы спросил у этого товарища, какого х... не закупали газ летом?
и куда прое.али остатки денег на счете?
и уже без первого конверта...
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 13:24

Поставить газ из Европы в Украину будет уже больше 2000 долл за куб. Цену спасает внутренняя добыча
https://www.ueex.com.ua/rus/exchange-qu ... rm-market/
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 13:36

  Grand Touring написав:Поставить газ из Европы в Украину будет уже больше 2000 долл за куб. Цену спасает внутренняя добыча
https://www.ueex.com.ua/rus/exchange-qu ... rm-market/

Коммерческая добыча ДТЭК постепенно замещает государственную. Конечно Ахметов будет населению по 8 грн газик продавать.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 09:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Спекулятивная перепроданность лиры плюс крепкий фундамент турецкой экономики. По сути то задача монетарных властей несложная - держать стоимость денег умеренно-отрицательной (тем более, что даже трежерис на моменте генерируют убыток 2-4% годовых).

Нема в Туреччині міцгого фундаменту.
Бо є величезна залежність від імпорту енергоносіїв
https://www.eia.gov/international/overview/country/TUR
та продовольства.
Роки через 5 фундамент буде, коли добудують енергетичні об'єкти, щоб зменшити принаймні імпорт газу.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 14:06

  Denik написав:
  zРадио написав:Спекулятивная перепроданность лиры плюс крепкий фундамент турецкой экономики. По сути то задача монетарных властей несложная - держать стоимость денег умеренно-отрицательной (тем более, что даже трежерис на моменте генерируют убыток 2-4% годовых).

Нема в Туреччині міцгого фундаменту.
Бо є величезна залежність від імпорту енергоносіїв
https://www.eia.gov/international/overview/country/TUR
та продовольства.
Роки через 5 фундамент буде, коли добудують енергетичні об'єкти, щоб зменшити принаймні імпорт газу.


Вы, как плохая хозяйка, каждый раз тянетесь за майонезом, маскируя огрехи своей стряпни :) Экономический фундамент - это демография, средства производства и инфраструктура. А не кукуруза и нефть
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 14:16

  zРадио написав:
  Denik написав:
  zРадио написав:Спекулятивная перепроданность лиры плюс крепкий фундамент турецкой экономики. По сути то задача монетарных властей несложная - держать стоимость денег умеренно-отрицательной (тем более, что даже трежерис на моменте генерируют убыток 2-4% годовых).

Нема в Туреччині міцгого фундаменту.
Бо є величезна залежність від імпорту енергоносіїв
https://www.eia.gov/international/overview/country/TUR
та продовольства.
Роки через 5 фундамент буде, коли добудують енергетичні об'єкти, щоб зменшити принаймні імпорт газу.


Вы, как плохая хозяйка, каждый раз тянетесь за майонезом, маскируя огрехи своей стряпни :) Экономический фундамент - это демография, средства производства и инфраструктура. А не кукуруза и нефть
список не полный, при развале ссср это всё в Украине было, а много чего ездит и работает даже сейчас. Еще нужны правильные законы, распределяющие ресурсы по степени эффективности менеджмента, а не за кумовство с чиновником.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 14:28

Чому ми бідні?))

  Denik написав:Роки через 5 фундамент буде, коли добудують енергетичні об'єкти, щоб зменшити принаймні імпорт газу

А що, справді не можна набудували/наставити 100500 гідростанцій і стільки ж вітряків - і показати фак росгазу?!
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 15:08

  Успіх написав:
  Denik написав:Роки через 5 фундамент буде, коли добудують енергетичні об'єкти, щоб зменшити принаймні імпорт газу

А що, справді не можна набудували/наставити 100500 гідростанцій і стільки ж вітряків - і показати фак росгазу?!

Можна, мабуть...
Але от у Карпатах, щоразу як виникає ідея ГЕС, які би ще і повені могли згладжувати (окрім зменшення ерозії в самих горах) -- одразу якісь підозрілі натовпи верещать про якусь "шкоду"...
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