Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
zРадио написав:Спекулятивная перепроданность лиры плюс крепкий фундамент турецкой экономики. По сути то задача монетарных властей несложная - держать стоимость денег умеренно-отрицательной (тем более, что даже трежерис на моменте генерируют убыток 2-4% годовых).
zРадио написав:Спекулятивная перепроданность лиры плюс крепкий фундамент турецкой экономики. По сути то задача монетарных властей несложная - держать стоимость денег умеренно-отрицательной (тем более, что даже трежерис на моменте генерируют убыток 2-4% годовых).
zРадио написав:Спекулятивная перепроданность лиры плюс крепкий фундамент турецкой экономики. По сути то задача монетарных властей несложная - держать стоимость денег умеренно-отрицательной (тем более, что даже трежерис на моменте генерируют убыток 2-4% годовых).
Вы, как плохая хозяйка, каждый раз тянетесь за майонезом, маскируя огрехи своей стряпни Экономический фундамент - это демография, средства производства и инфраструктура. А не кукуруза и нефть
список не полный, при развале ссср это всё в Украине было, а много чего ездит и работает даже сейчас. Еще нужны правильные законы, распределяющие ресурсы по степени эффективности менеджмента, а не за кумовство с чиновником.
Denik написав:Роки через 5 фундамент буде, коли добудують енергетичні об'єкти, щоб зменшити принаймні імпорт газу
А що, справді не можна набудували/наставити 100500 гідростанцій і стільки ж вітряків - і показати фак росгазу?!
Можна, мабуть... Але от у Карпатах, щоразу як виникає ідея ГЕС, які би ще і повені могли згладжувати (окрім зменшення ерозії в самих горах) -- одразу якісь підозрілі натовпи верещать про якусь "шкоду"...
Denik написав:Роки через 5 фундамент буде, коли добудують енергетичні об'єкти, щоб зменшити принаймні імпорт газу
А що, справді не можна набудували/наставити 100500 гідростанцій і стільки ж вітряків - і показати фак росгазу?!
Можна, мабуть... Але от у Карпатах, щоразу як виникає ідея ГЕС, які би ще і повені могли згладжувати (окрім зменшення ерозії в самих горах) -- одразу якісь підозрілі натовпи верещать про якусь "шкоду"...
Нічого доброго від ГЕС, за рідкисними виключеннями, немає, і школа там не якась, а цілком конкретна. Ну Долярчик не приховував, що підручники скурив за гаражами, і то витримав тільки 9 класів, але що в нього тут однодумці з'являться - то сумно
Faceless написав:Нічого доброго від ГЕС, за рідкисними виключеннями, немає, і школа там не якась, а цілком конкретна.
Канада виробляла близько 66 % власної електроенергії з відновлюваних джерел. Вона є другим за величиною виробником гідро-електроенергії у світі та генерує 10 % від всього світового виробітку електроенергії.
За даними звіту Національної енергетичної ради (НЕР), близько 60 % канадської електроенергії у 2015 році вироблялося завдяки гідроелектростанціям, а решта, - вітряним, сонячним станціями та електростанціями на біомасі.