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Ринок енергоносіїв
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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 149150151152
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 16:50

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

Ukrainian написав:
  Faceless написав:Нічого доброго від ГЕС, за рідкисними виключеннями, немає, і школа там не якась, а цілком конкретна.

Канада виробляла близько 66 % власної електроенергії з відновлюваних джерел. Вона є другим за величиною виробником гідро-електроенергії у світі та генерує 10 % від всього світового виробітку електроенергії.

За даними звіту Національної енергетичної ради (НЕР), близько 60 % канадської електроенергії у 2015 році вироблялося завдяки гідроелектростанціям, а решта, - вітряним, сонячним станціями та електростанціями на біомасі.
Не всюди є багато великих водоспадів
Faceless
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