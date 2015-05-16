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Ринок енергоносіїв
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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 149150151152
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 16:50

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

Ukrainian написав:
  Faceless написав:Нічого доброго від ГЕС, за рідкисними виключеннями, немає, і школа там не якась, а цілком конкретна.

Канада виробляла близько 66 % власної електроенергії з відновлюваних джерел. Вона є другим за величиною виробником гідро-електроенергії у світі та генерує 10 % від всього світового виробітку електроенергії.

За даними звіту Національної енергетичної ради (НЕР), близько 60 % канадської електроенергії у 2015 році вироблялося завдяки гідроелектростанціям, а решта, - вітряним, сонячним станціями та електростанціями на біомасі.
Не всюди є багато великих водоспадів
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 17:05

  vitaliian написав:список не полный, при развале ссср это всё в Украине было, а много чего ездит и работает даже сейчас. Еще нужны правильные законы, распределяющие ресурсы по степени эффективности менеджмента, а не за кумовство с чиновником.


Спочатку, дивлячись на аватар, хотів спитати скільки вам було років при розпаді СРСР і чи бачили ви те, про що пишете на власні очі.

Потім перечитав сентенцію про "необхідність правильних законів" і вже готовий повірити що років 80 вам точно є....
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 20:50

  Faceless написав:
Bobua написав:
  Успіх написав:quote="5359358:Denik"]Роки через 5 фундамент буде, коли добудують енергетичні об'єкти, щоб зменшити принаймні імпорт газу/quote]
А що, справді не можна набудували/наставити 100500 гідростанцій і стільки ж вітряків - і показати фак росгазу?!

Можна, мабуть...
Але от у Карпатах, щоразу як виникає ідея ГЕС, які би ще і повені могли згладжувати (окрім зменшення ерозії в самих горах) -- одразу якісь підозрілі натовпи верещать про якусь "шкоду"...


Нічого доброго від ГЕС, за рідкисними виключеннями, немає, і школа там не якась, а цілком конкретна. Ну Долярчик не приховував, що підручники скурив за гаражами, і то витримав тільки 9 класів, але що в нього тут однодумці з'являться - то сумно


Нині вода просто тече. Причому -- вода з високою потенц.енергією. Отже, фактично, змиває Карпати. І гріється при цьому...
Вони того ж віку як і Гімалаї -- а от як їх вже стерло...

А ще села часто без електрики -- бо дроти рве.

А могло би бути багато-багато невеличких водосховищ і ГЕСиків.
Менше розмивання.
Можливість хоч трохи регулювати паводки.
А екологічно чиста риба! :)

У середні віки кожен шматок річки був майже "на вагу золота" -- для млинів.
А нині ми такі круті: у нас і АЕС, і "глоб.потепл", і, водночас, вода просто так тре каміння. Але крайніми призначили нещасні СО2 -- єдину радість для рослин у нашому токсичному світі...
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 21:25

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

Bobua написав:
  Faceless написав:
Bobua написав:Можна, мабуть...
Але от у Карпатах, щоразу як виникає ідея ГЕС, які би ще і повені могли згладжувати (окрім зменшення ерозії в самих горах) -- одразу якісь підозрілі натовпи верещать про якусь "шкоду"...


Нічого доброго від ГЕС, за рідкисними виключеннями, немає, і школа там не якась, а цілком конкретна. Ну Долярчик не приховував, що підручники скурив за гаражами, і то витримав тільки 9 класів, але що в нього тут однодумці з'являться - то сумно


Нині вода просто тече. Причому -- вода з високою потенц.енергією. Отже, фактично, змиває Карпати. І гріється при цьому...
Вони того ж віку як і Гімалаї -- а от як їх вже стерло...

А ще села часто без електрики -- бо дроти рве.

А могло би бути багато-багато невеличких водосховищ і ГЕСиків.
Менше розмивання.
Можливість хоч трохи регулювати паводки.
А екологічно чиста риба! :)

У середні віки кожен шматок річки був майже "на вагу золота" -- для млинів.
А нині ми такі круті: у нас і АЕС, і "глоб.потепл", і, водночас, вода просто так тре каміння. Але крайніми призначили нещасні СО2 -- єдину радість для рослин у нашому токсичному світі...


Ви ж, ніби, багато читаєте. Чи тільки художню літературу?
ГЕС - погана ідея, бо греблі знищують цілі екосистеми, вповільнюють течію, затоплюються й заболочуються величезні території, і при цьому коефіцієнт використання енергії води мізерний.
Більшість існуючих ГЕС у нас економічно недоцільні, через них втрачено тисячі гектарів земель і створена купа екологічних проблем, зокрема те, що Дніпро щороку цвіте, як болото.
З розмиванням треба боротися лісовим покровом, а не греблями. Екологічно чиста риба прекрасно живе без гребль і дамб.

Ви з Долярчиком як двоє наївних школярів, що вперше почули, звідки береться електроенергія з дитячого підручника з картинками, і вже повні ентузіазму
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 04:56

ЭкономикаЗапущен крупнейший в Европе ядерный реактор
В Финляндии прошлой ночью запустили крупнейший ядерный реактор в Европе Olkiluoto 3.
Ее новый реактор будет производить около 15% всей электроэнергии в Финляндии.
1.6 гВт
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