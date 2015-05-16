|
|
|
Ринок енергоносіїв в контексті
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 21 гру, 2021 16:50
Ukrainian написав: Faceless написав:
Нічого доброго від ГЕС, за рідкисними виключеннями, немає, і школа там не якась, а цілком конкретна.
Канада виробляла близько 66 % власної електроенергії з відновлюваних джерел. Вона є другим за величиною виробником гідро-електроенергії у світі та генерує 10 % від всього світового виробітку електроенергії.
За даними звіту Національної енергетичної ради (НЕР), близько 60 % канадської електроенергії у 2015 році вироблялося завдяки гідроелектростанціям, а решта, - вітряним, сонячним станціями та електростанціями на біомасі.
Не всюди є багато великих водоспадів
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 30727
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1300 раз.
- Подякували: 7383 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Вів 21 гру, 2021 17:05
vitaliian написав:
список не полный, при развале ссср это всё в Украине было, а много чего ездит и работает даже сейчас. Еще нужны правильные законы, распределяющие ресурсы по степени эффективности менеджмента, а не за кумовство с чиновником.
Спочатку, дивлячись на аватар, хотів спитати скільки вам було років при розпаді СРСР і чи бачили ви те, про що пишете на власні очі.
Потім перечитав сентенцію про "необхідність правильних законів" і вже готовий повірити що років 80 вам точно є....
-
akido
-
-
- Повідомлень: 258
- З нами з: 18.02.21
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 гру, 2021 20:50
Faceless написав: Bobua написав: Успіх написав:
quote="5359358:Denik"]Роки через 5 фундамент буде, коли добудують енергетичні об'єкти, щоб зменшити принаймні імпорт газу/quote]
А що, справді не можна набудували/наставити 100500 гідростанцій і стільки ж вітряків - і показати фак росгазу?!
Можна, мабуть...
Але от у Карпатах, щоразу як виникає ідея ГЕС, які би ще і повені могли згладжувати (окрім зменшення ерозії в самих горах) -- одразу якісь підозрілі натовпи верещать про якусь "шкоду"...
Нічого доброго від ГЕС, за рідкисними виключеннями, немає, і школа там не якась, а цілком конкретна. Ну Долярчик не приховував, що підручники скурив за гаражами, і то витримав тільки 9 класів, але що в нього тут однодумці з'являться - то сумно
Нині вода просто тече. Причому -- вода з високою потенц.енергією. Отже, фактично, змиває Карпати. І гріється при цьому...
Вони того ж віку як і Гімалаї -- а от як їх вже стерло...
А ще села часто без електрики -- бо дроти рве.
А могло би бути багато-багато невеличких водосховищ і ГЕСиків.
Менше розмивання.
Можливість хоч трохи регулювати паводки.
А екологічно чиста риба!
У середні віки кожен шматок річки був майже "на вагу золота" -- для млинів.
А нині ми такі круті: у нас і АЕС, і "глоб.потепл", і, водночас, вода просто так тре каміння. Але крайніми призначили нещасні СО2 -- єдину радість для рослин у нашому токсичному світі...
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 813
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 21 гру, 2021 21:25
Bobua написав: Faceless написав:
Bobua написав:Можна, мабуть...
Але от у Карпатах, щоразу як виникає ідея ГЕС, які би ще і повені могли згладжувати (окрім зменшення ерозії в самих горах) -- одразу якісь підозрілі натовпи верещать про якусь "шкоду"...
Нічого доброго від ГЕС, за рідкисними виключеннями, немає, і школа там не якась, а цілком конкретна. Ну Долярчик не приховував, що підручники скурив за гаражами, і то витримав тільки 9 класів, але що в нього тут однодумці з'являться - то сумно
Нині вода просто тече. Причому -- вода з високою потенц.енергією. Отже, фактично, змиває Карпати. І гріється при цьому...
Вони того ж віку як і Гімалаї -- а от як їх вже стерло...
А ще села часто без електрики -- бо дроти рве.
А могло би бути багато-багато невеличких водосховищ і ГЕСиків.
Менше розмивання.
Можливість хоч трохи регулювати паводки.
А екологічно чиста риба!
У середні віки кожен шматок річки був майже "на вагу золота" -- для млинів.
А нині ми такі круті: у нас і АЕС, і "глоб.потепл", і, водночас, вода просто так тре каміння. Але крайніми призначили нещасні СО2 -- єдину радість для рослин у нашому токсичному світі...
Ви ж, ніби, багато читаєте. Чи тільки художню літературу?
ГЕС - погана ідея, бо греблі знищують цілі екосистеми, вповільнюють течію, затоплюються й заболочуються величезні території, і при цьому коефіцієнт використання енергії води мізерний.
Більшість існуючих ГЕС у нас економічно недоцільні, через них втрачено тисячі гектарів земель і створена купа екологічних проблем, зокрема те, що Дніпро щороку цвіте, як болото.
З розмиванням треба боротися лісовим покровом, а не греблями. Екологічно чиста риба прекрасно живе без гребль і дамб.
Ви з Долярчиком як двоє наївних школярів, що вперше почули, звідки береться електроенергія з дитячого підручника з картинками, і вже повні ентузіазму
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 30727
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1300 раз.
- Подякували: 7383 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Сер 22 гру, 2021 04:56
ЭкономикаЗапущен крупнейший в Европе ядерный реактор
В Финляндии прошлой ночью запустили крупнейший ядерный реактор в Европе Olkiluoto 3.
Ее новый реактор будет производить около 15% всей электроэнергии в Финляндии.
1.6 гВт
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 10415
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 727 раз.
-
- Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|101
|37068
|
|
|133
|33268
|
П'ят 12 бер, 2021 19:18
Zebra
|
|3
|6573
|
Сер 20 тра, 2015 23:32
]OvO[
|