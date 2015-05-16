Я щось пропустив мабуть, на березень у календарі майя запланований кінець світу ?
Ахаха. Це буде після висадки мільярда дерев чи до цього ?
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 21 гру, 2021 23:19
Я щось пропустив мабуть, на березень у календарі майя запланований кінець світу ?
Ахаха. Це буде після висадки мільярда дерев чи до цього ?
Додано: Вів 21 гру, 2021 23:41
Меркель німцям залишила спадок, закриті АЄС дорогий газ та дорога електроенергія
Германия собирается закрыть почти половину своих ядерных электрогенерирующих мощностей до конца года, что еще больше усложнит работу европейских сетей, которые уже сражаются с одним из худших энергетических кризисов в истории региона.
Остановка Grohnde, Gundremmingen C и Brokdorf - [есть] часть плана по отказу от ядерной энергии в стране - [чтобы] оставить только три атомных станции, которые будут отключены к концу 2022 года. Несмотря на сокращения поставок [электроэнергии], это закрытие устранит источник низкоуглеродной энергии в стране, из-за которой [в Германии] растут выбросы CO2."
Додано: Вів 21 гру, 2021 23:47
В Україні запроваджуватимуть велику програму енергозбереження – Глава держави
У нас є велика програма щодо енергозбереження. Це стосується не тільки утеплення кожної домівки. На цю програму Україні сьогодні потрібно близько 300 мільярдів гривень – щодо енергозбереження, заміни мереж по всій нашій державі. Ми бачимо, що цю програму можемо запровадити. Ми точно її запровадимо. За підтримки фахівців та фінансової допомоги з боку країн ЄС це буде швидше. Але в будь-якому разі ми це вже будемо починати робити наступного року – ми не можемо чекати, коли нам погрожує сусід відключенням чи зменшенням об’єму газу. Ми повинні бути справді енергонезалежними», – сказав Володимир Зеленський.
Хоч хтось тверезо дивиться на речі
Додано: Вів 21 гру, 2021 23:51
Отже кожен день висаджувалося по 250.000 дерев. Вдень і вночі, у будні та свята ....
А саджали їх мабуть ті 3.3 млн заробітчан які виїхали та не повернулися в цьому році.
От як закінчать через 10 років саджати мільярд, зразу енергоефективністю займуться....
Додано: Сер 22 гру, 2021 04:56
ЭкономикаЗапущен крупнейший в Европе ядерный реактор
В Финляндии прошлой ночью запустили крупнейший ядерный реактор в Европе Olkiluoto 3.
Ее новый реактор будет производить около 15% всей электроэнергии в Финляндии.
1.6 гВт
Додано: Сер 22 гру, 2021 07:20
+ выкинуть батареи в подъездах , которые греют воздух и мороз со времён ссср ( как говориться : деньги на ветер 40 с лишним лет )
*Відправлено з Чату
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