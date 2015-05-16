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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 150151152153
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 23:19

  flyman написав:До березня, думаю, протримаємся без форсмажорів на запасах газу, вугіллю з барж і блоках АЕС.


Я щось пропустив мабуть, на березень у календарі майя запланований кінець світу ?


  flyman написав:А наступного року стартує зе програма енергозаощадження.
Мають намір щоб за два-три роки, до закінчення контракту з Газпромом про прокачку газу через ГТС, ми позбутили газової залежності.

Ахаха. Це буде після висадки мільярда дерев чи до цього ?
akido
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 23:41

Меркель німцям залишила спадок, закриті АЄС дорогий газ та дорога електроенергія

Германия собирается закрыть почти половину своих ядерных электрогенерирующих мощностей до конца года, что еще больше усложнит работу европейских сетей, которые уже сражаются с одним из худших энергетических кризисов в истории региона.
Остановка Grohnde, Gundremmingen C и Brokdorf - [есть] часть плана по отказу от ядерной энергии в стране - [чтобы] оставить только три атомных станции, которые будут отключены к концу 2022 года. Несмотря на сокращения поставок [электроэнергии], это закрытие устранит источник низкоуглеродной энергии в стране, из-за которой [в Германии] растут выбросы CO2."
https://www.bloomberg.com/news/articles ... sible-time
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 23:47

В Україні запроваджуватимуть велику програму енергозбереження – Глава держави

У нас є велика програма щодо енергозбереження. Це стосується не тільки утеплення кожної домівки. На цю програму Україні сьогодні потрібно близько 300 мільярдів гривень – щодо енергозбереження, заміни мереж по всій нашій державі. Ми бачимо, що цю програму можемо запровадити. Ми точно її запровадимо. За підтримки фахівців та фінансової допомоги з боку країн ЄС це буде швидше. Але в будь-якому разі ми це вже будемо починати робити наступного року – ми не можемо чекати, коли нам погрожує сусід відключенням чи зменшенням об’єму газу. Ми повинні бути справді енергонезалежними», – сказав Володимир Зеленський.
https://www.president.gov.ua/news/v-ukr ... ezhe-71049

Хоч хтось тверезо дивиться на речі
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 23:51

  Ukrainian написав:
  akido написав:Ахаха. Це буде після висадки мільярда дерев чи до цього ?

Програма президента Володимира Зеленського "Зелена країна", яка передбачає висадку 1 млрд дерев протягом 3 років, за 5 місяців і станом на 8 листопада виконана на 3,54%.

Відповідні дані розміщено на сайті програми, передають Українськi Новини.

Так, згідно з інформацією на сайті, вже висаджено 35 436 211 дерев або 3,54%, а залишилося висадити 964 563 789 дерев.


Отже кожен день висаджувалося по 250.000 дерев. Вдень і вночі, у будні та свята ....

А саджали їх мабуть ті 3.3 млн заробітчан які виїхали та не повернулися в цьому році.

От як закінчать через 10 років саджати мільярд, зразу енергоефективністю займуться....
akido
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 04:56

ЭкономикаЗапущен крупнейший в Европе ядерный реактор
В Финляндии прошлой ночью запустили крупнейший ядерный реактор в Европе Olkiluoto 3.
Ее новый реактор будет производить около 15% всей электроэнергии в Финляндии.
1.6 гВт
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 07:20

  sani_2012 написав:Не забудьте выкинуть центральное отопление ( греть землю в нынешний век - кощунство )

+ выкинуть батареи в подъездах , которые греют воздух и мороз со времён ссср ( как говориться : деньги на ветер 40 с лишним лет )

*Відправлено з Чату
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