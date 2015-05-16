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Ринок енергоносіїв
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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 151152153154
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 04:56

ЭкономикаЗапущен крупнейший в Европе ядерный реактор
В Финляндии прошлой ночью запустили крупнейший ядерный реактор в Европе Olkiluoto 3.
Ее новый реактор будет производить около 15% всей электроэнергии в Финляндии.
1.6 гВт
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 07:20

  sani_2012 написав:Не забудьте выкинуть центральное отопление ( греть землю в нынешний век - кощунство )

+ выкинуть батареи в подъездах , которые греют воздух и мороз со времён ссср ( как говориться : деньги на ветер 40 с лишним лет )

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 12:23

  Faceless написав:
Bobua написав:
  Faceless написав:quote="Bobua"]
Можна, мабуть...
Але от у Карпатах, щоразу як виникає ідея ГЕС, які би ще і повені могли згладжувати (окрім зменшення ерозії в самих горах) -- одразу якісь підозрілі натовпи верещать про якусь "шкоду".../quote]

Нічого доброго від ГЕС, за рідкисними виключеннями, немає, і школа там не якась, а цілком конкретна. Ну Долярчик не приховував, що підручники скурив за гаражами, і то витримав тільки 9 класів, але що в нього тут однодумці з'являться - то сумно


Нині вода просто тече. Причому -- вода з високою потенц.енергією. Отже, фактично, змиває Карпати. І гріється при цьому...
Вони того ж віку як і Гімалаї -- а от як їх вже стерло...

А ще села часто без електрики -- бо дроти рве.

А могло би бути багато-багато невеличких водосховищ і ГЕСиків.
Менше розмивання.
Можливість хоч трохи регулювати паводки.
А екологічно чиста риба! :)

У середні віки кожен шматок річки був майже "на вагу золота" -- для млинів.
А нині ми такі круті: у нас і АЕС, і "глоб.потепл", і, водночас, вода просто так тре каміння. Але крайніми призначили нещасні СО2 -- єдину радість для рослин у нашому токсичному світі...


Ви ж, ніби, багато читаєте. Чи тільки художню літературу?
ГЕС - погана ідея, бо греблі знищують цілі екосистеми, вповільнюють течію, затоплюються й заболочуються величезні території, і при цьому коефіцієнт використання енергії води мізерний.
Більшість існуючих ГЕС у нас економічно недоцільні, через них втрачено тисячі гектарів земель і створена купа екологічних проблем, зокрема те, що Дніпро щороку цвіте, як болото.
З розмиванням треба боротися лісовим покровом, а не греблями. Екологічно чиста риба прекрасно живе без гребль і дамб.

Ви з Долярчиком як двоє наївних школярів, що вперше почули, звідки береться електроенергія з дитячого підручника з картинками, і вже повні ентузіазму


Тільки. Майже. :)

На рівнинах і справді знищили багато землі й, можливо, екосистем.
А в горах що? Є лише одне вдсх. (Теребле-Ріцьке). І його видно все й одразу. І не лише з гори, а й з берега. Тобто -- фактично затоплюється лише яр (і трохи схилів), який інакше й далі би розмивався.
Запах, комарі...? Важко сказати. Бо я там проходив навесні -- ще не було спеки.
Але хоч сміття мусили збирали з плеса, замість дозволяти йому пливти далі...

Втім, все залежатиме від цін.
Якщо енергія таки залишиться дорогою -- то, мабуть, і ГЕСики, і ВЕСики таки з'являться.

І чомусь є відчуття, що дешевшати енергія не повинна. Ніколи.
Хоч всі ці процеси і видаються хаотичними, але мені вони щоразу нагадують книгу "Держава Страху" Крайтона.
Наразі -- Московія у ролі пугала й виправдання. Самій Московії це теж вигідно, мабуть. І санкції теж... Принаймні її владі -- що й далі отримує змогу безкарно перерозподіляти високий ВВП/(на особу) на свою користь.
Для Заходу вигода теж є -- мають виправдання перед виборцями, чому потрібно скорочувати споживання.
А скорочувати таки треба...:
"
День екологічного боргу для всіх жителів Землі настав сьогодні, 29 липня. Це означає, що на цей момент людство витратило всі ресурси, які може відновити наша планета за рік.
Чим ближче День екоборгу до кінця року – тим краще, оскільки ми витрачаємо ресурси, призначені для наступних поколінь. Для порівняння, в 2020 році День екоборгу настав 22 серпня (тимчасове покращення екологічної ситуації через карантинні заходи), а в 2019 році – теж 29 липня.
"
І не просто ж так школярку-прогульницю на сцену в ООН випускали? Там же ж не цирк...
І пропаганда ЛГБТ чудово вписується в ідеї скорочення чисельності населення, ще давно описані Джо Холдеманом у фант.книзі "Безкінечна Війна".

Тобто -- є відчуття, що все робиться на краще. Хоч і страшнуватим способом...
Але ж прямим текстом навряд чи вийшло би?
Не могла ж влада у світі сказати "закриваю крамниці, бо забагато споживаєте". Ту владу зжерли би й виплюнули... А так -- вмерло на лічені відсотки більше аніж зазвичай (при тому, що народжується в 2.5 рази більше аніж вмирає http://www.worldometers.info/uk/ ) -- а все закрили, і всюди спокій :)
Не могла ж влада сказати "підніму ціни на енергію, бо..." -- тому знайшлась ціла країнка згодна на звичну їй роль "heel"-а (персонажі-покидьки в рестлінгу).

Єдине питання -- а як людям житиметься впродовж десятиліть при такому нагнітанні страху?
Чи, може, не так все й страшно? Якщо порівнювати з ГолодоМорами, Світовими Війнами, "Святими" Іквізиціями, та ін. пам'ятками "щасливого" минулого...
І, може, робитимуть ще страшніше!?


Але таки незрозуміло, чому не можна все це зробити простіше. Наприклад, створити безінфляційне життя.
Так, аби кожна людина знала, що ціни (й зарплати) більше не ростимуть і що можна (і треба) любити свої наявні речі, і відкладати споживання якнайдалі. Що гроші не пропадуть. І що не потрібно більше працювати на наповнення смітників...
У мене вже у цьому році дефляція витрат (на їжу). Приємно. Але схоже на аномалію. І нема певності, що так буде й надалі...
Невже інфляція неминуча, бо, напр., без неї не буде підвищення енергоефективності?
Bobua
 
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