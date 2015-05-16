ЭкономикаЗапущен крупнейший в Европе ядерный реактор
В Финляндии прошлой ночью запустили крупнейший ядерный реактор в Европе Olkiluoto 3.
Ее новый реактор будет производить около 15% всей электроэнергии в Финляндии.
1.6 гВт
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 22 гру, 2021 04:56
ЭкономикаЗапущен крупнейший в Европе ядерный реактор
В Финляндии прошлой ночью запустили крупнейший ядерный реактор в Европе Olkiluoto 3.
Ее новый реактор будет производить около 15% всей электроэнергии в Финляндии.
1.6 гВт
Додано: Сер 22 гру, 2021 07:20
+ выкинуть батареи в подъездах , которые греют воздух и мороз со времён ссср ( как говориться : деньги на ветер 40 с лишним лет )
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 22 гру, 2021 12:23
Тільки. Майже.
На рівнинах і справді знищили багато землі й, можливо, екосистем.
А в горах що? Є лише одне вдсх. (Теребле-Ріцьке). І його видно все й одразу. І не лише з гори, а й з берега. Тобто -- фактично затоплюється лише яр (і трохи схилів), який інакше й далі би розмивався.
Запах, комарі...? Важко сказати. Бо я там проходив навесні -- ще не було спеки.
Але хоч сміття мусили збирали з плеса, замість дозволяти йому пливти далі...
Втім, все залежатиме від цін.
Якщо енергія таки залишиться дорогою -- то, мабуть, і ГЕСики, і ВЕСики таки з'являться.
І чомусь є відчуття, що дешевшати енергія не повинна. Ніколи.
Хоч всі ці процеси і видаються хаотичними, але мені вони щоразу нагадують книгу "Держава Страху" Крайтона.
Наразі -- Московія у ролі пугала й виправдання. Самій Московії це теж вигідно, мабуть. І санкції теж... Принаймні її владі -- що й далі отримує змогу безкарно перерозподіляти високий ВВП/(на особу) на свою користь.
Для Заходу вигода теж є -- мають виправдання перед виборцями, чому потрібно скорочувати споживання.
А скорочувати таки треба...:
"
День екологічного боргу для всіх жителів Землі настав сьогодні, 29 липня. Це означає, що на цей момент людство витратило всі ресурси, які може відновити наша планета за рік.
Чим ближче День екоборгу до кінця року – тим краще, оскільки ми витрачаємо ресурси, призначені для наступних поколінь. Для порівняння, в 2020 році День екоборгу настав 22 серпня (тимчасове покращення екологічної ситуації через карантинні заходи), а в 2019 році – теж 29 липня.
"
І не просто ж так школярку-прогульницю на сцену в ООН випускали? Там же ж не цирк...
І пропаганда ЛГБТ чудово вписується в ідеї скорочення чисельності населення, ще давно описані Джо Холдеманом у фант.книзі "Безкінечна Війна".
Тобто -- є відчуття, що все робиться на краще. Хоч і страшнуватим способом...
Але ж прямим текстом навряд чи вийшло би?
Не могла ж влада у світі сказати "закриваю крамниці, бо забагато споживаєте". Ту владу зжерли би й виплюнули... А так -- вмерло на лічені відсотки більше аніж зазвичай (при тому, що народжується в 2.5 рази більше аніж вмирає
Не могла ж влада сказати "підніму ціни на енергію, бо..." -- тому знайшлась ціла країнка згодна на звичну їй роль "heel"-а (персонажі-покидьки в рестлінгу).
Єдине питання -- а як людям житиметься впродовж десятиліть при такому нагнітанні страху?
Чи, може, не так все й страшно? Якщо порівнювати з ГолодоМорами, Світовими Війнами, "Святими" Іквізиціями, та ін. пам'ятками "щасливого" минулого...
І, може, робитимуть ще страшніше!?
Але таки незрозуміло, чому не можна все це зробити простіше. Наприклад, створити безінфляційне життя.
Так, аби кожна людина знала, що ціни (й зарплати) більше не ростимуть і що можна (і треба) любити свої наявні речі, і відкладати споживання якнайдалі. Що гроші не пропадуть. І що не потрібно більше працювати на наповнення смітників...
У мене вже у цьому році дефляція витрат (на їжу). Приємно. Але схоже на аномалію. І нема певності, що так буде й надалі...
Невже інфляція неминуча, бо, напр., без неї не буде підвищення енергоефективності?
Додано: Сер 22 гру, 2021 14:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Рейховський газ коштує 150-170 зараз для Європи по довгостроковим контрактам, на наступний рік вони закладають експортну ціну 250. Тому купити де буде, як і раніше хоча б "по реверсу". Все то фігня, головне як порешають загострення психозу від ввх.
Додано: Сер 22 гру, 2021 14:48
Ні. Реверс з Угорщини був "віртуальний" через українську трубу. Його припинили у жовтні після того як Кремль нагнув Будапешт. Фізичний реверс там неможливий. Через Польщу Кремль також припинив постачання. Залишається Словаччина але є щось не чув нічого давно про реверс з неї.
Додано: Сер 22 гру, 2021 15:08
Там фізичні обмеження чи то 15 чи 25 мільйоніи кубів на добу. Для Українни це практично ні про що.
Додано: Сер 22 гру, 2021 15:54
На протяжении большей части года покупатели из Китая, Японии и Южной Кореи выигрывали конкуренцию у европейцев за поставки сверх охлажденного топлива, используемого на электростанциях для выработки электроэнергии.
Но теперь, когда хранилища заполнены по всему региону, незавершенные грузы из Атлантического бассейна, направлявшиеся в Азию, разворачиваются их владельцами и отправляются в Европу, чтобы заработать на растущих ценах и спросе. Во вторник европейские цены на газ подскочили на 23% до рекордных 182 евро за мегаватт-час, так как поток российского газа по ключевому трубопроводу прекратился.
«Европейский газовый рынок сильно вырос, - сказал Кьяран Роу, глобальный директор подразделения СПГ Platts. «Каждый крупный рынок для грузов СПГ дает цену меньше крупных европейских газовых хабов».
По данным Platts, разница между европейскими и азиатскими ценами в настоящее время самая большая за всю историю наблюдений.
Спотовые поставки СПГ в Европу оценивались примерно в 48,5 долларов за миллион британских тепловых единиц по сравнению с 41 долларом за миллион БТЕ в Азии. В октябре и ноябре цены в Азии в среднем были на 5 долларов выше за миллион БТЕ по сравнению с ценами в Европе, сообщила брокерская компания.
«Высокие спотовые цены на газ в Европе спровоцировали редкую переадресацию грузов», - сказал Алекс Фролей, аналитик исследовательской консалтинговой компании ICIS, отслеживающей танкеры СПГ.
Эти перевозки включают в себя перенаправление американских судов СПГ, направляющихся в Азию, в европейские порты и первую партию австралийского СПГ в Европу более чем за десять лет.
По словам Фролей, американский танкер для сжиженного природного газа Minerva Chios направлялся на восток недалеко от Индии, но с тех пор развернулся и теперь направлялся к Суэцкому каналу, предполагая доставку в Европу.
Второе судно СПГ США развернулось у Малаккского пролива на прошлой неделе, а третье судно должно доставить частичную партию австралийского СПГ в Барселону 24 декабря, после того как большая часть партии была отправлена в Китай в начале этого месяца.
«Считается, что это первый австралийский СПГ, поступивший в Европу с 2009 года, когда было несколько австралийских грузов, отправленных в Великобританию и Францию», - добавил он.
Торбьорн Торнквист, основатель и исполнительный директор Gunvor, крупнейшего в мире независимого трейдера СПГ, сказал, что он ожидает увидеть 15-20 грузов, помимо обычного потока, которые отправятся в Европу в этом месяце и столько же в январе.
«Европа явно поднимает цену, чтобы привлечь больше СПГ, и ей он сейчас действительно нужен», - сказал он. «Без этого ситуация с поставками может быть очень серьезной в зависимости от погоды. Запасы уже низки и к концу зимы будут исключительно низкими».
Фролей из ICIS сообщил, что Royal Dutch Shell, имеющая соглашение о поставках с терминалом СПГ Pampa Melchorita в Перу, отправила перуанский СПГ в Великобританию впервые с 2019 года. С конца октября в Великобританию прибыло семь таких грузов Shell, и еще четыре груза запланированы «в ближайшие недели», - сказал он.
Как и в континентальной Европе, цены на газ в Великобритании с начала года выросли примерно на 650 процентов, что привело к банкротству более двух десятков местных поставщиков энергии.
Фьючерсные контракты, привязанные к оптовой цене в Великобритании, выросли на 15 процентов до рекордных 429 пенсов за терм, что на 77 процентов больше в этом месяце и эквивалентно 320 долларам за баррель нефти. Нефть марки Brent в настоящее время торгуется по 72,41 доллара за баррель.
Додано: Сер 22 гру, 2021 15:58
Цены на электроэнергию в Европе подскочили до рекордного уровня, поскольку из-за нехватки природного газа электрические сети уже работают в условиях отключения атомных электростанций о Франции, отрицательных температур и низкого вклада ветровой энергетики.
Электроэнергия в Германии с поставкой в следующем году подорожала на 6,4% до 269 евро за мегаватт-час. Отключения АЭС во Франции вынуждают Европу больше полагаться на газ в то самое время, когда поставки из России по ключевому трубопроводу меняют направление: газ идет на восток, в сторону Польши.
Европа столкнулась с энергетическим кризисом, когда коммунальные предприятия полагаются на уголь и даже нефть, чтобы поддерживать свет. Что еще хуже, Германия закрывает почти 50% своих ядерных мощностей до конца года, усугубляя кризис поставок после того, как Electricite de France на прошлой неделе заявила, что останавливает четыре реактора из-за внеплановых работ.
Морозная погода на этой неделе также вызывает краткосрочный рост цен на электроэнергию, поскольку возобновляемые источники энергии не успевают за ними. Ветровая мощность в Германии упала до 2277 мегаватт во вторник, что является самым низким показателем с 16 ноября.
Согласно данным брокеров, цена на электроэнергию Германии на сутки вперед, торгуемая на внебиржевом рынке, выросла до 420 евро за мегаватт-час. В Европе ожидается некоторое облегчение, поскольку холодная погода может длиться недолго.
«Похоже, что эта неделя может стать пиком холода / спроса в Европе в течение следующих нескольких недель», - сказал Уильям Хеннеберг, метеоролог из Commodity Weather Group. «Опять же, это всего лишь прогноз, но это, по крайней мере, тенденция с прошлой недели».
Додано: Сер 22 гру, 2021 16:47
На Украинской энергетической бирже на аукцион 22 декабря "Нафтогаз Трейдинг" вышел с новым рекордным ценником - 73,2 тысячи гривен за тысячу кубов. Это больше, чем на 10 тысяч выше вчерашней цены, которая уже казалась невообразимой.
Формально логика действий НАКа понятна - внутренний ценник просто пересчитывают по формуле импортного паритета (утверждённую в рамках «либерализации газового рынка» по требованию МВФ), которая включает котировки газа на голландской бирже TTF, стоимость транспортировки, налоги и маржу "Нафтогаза".
Но, во-первых, реально газ по такой цене Украина не покупает.
«По сути, НАК продает с баснословными накрутками газ отечественной добычи по 4 гривны за куб и прошлогодний импорт, закупленный еще по 80 долларов за тысячу кубов», - отмечает руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.
Во-вторых, в Европе цена на газ после взлета во вторник, 21 декабря и утром в среду, 22 декабря до 2200 -2230 долларов за тысячу кубов после обеда упал на 12%, до 1848 долларов. Но НАК свои ценники почему-то не откорректировал.
В дальнейшем же, по словам Рябцева, газ может еще больше подорожать. Ране озвучивались прогнозы о газе по 3 -3,5 тысяч долларов за тысячу кубов.
"Поскольку на биржах много спекуляций, потолка цены нет. В пересчете по формуле импортного паритета, у нас газ может быть и по 100 и по 150 гривен", - говорит Рябцев.
Промышленники от новых ценников в шоке. "Тепличный бизнес точно не выживет при таком газе. Комбинат «Тепличный» новый урожай огурцов не закладывал", - рассказал нам глава Ассоциации "Теплицы Украины" Алексей Чайка.
По словам главы Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, из-за дорогого газа сильно подорожают продукты питания, в структуре себестоимости которых газовая составляющая может достигать 20%.
"Но это еще не все. В апреле заканчиваются годовые контракты на газ у населения. Будет или цена по рынку, но это вряд ли. Или новая фиксированная цена. Обсуждается тариф 16 гривен за куб вместо нынешних 7,96 гривен. Это значит резко вырастут платежки, и на субсидии нужно будет не 39 млрд, которые предусмотрели в бюджете на следующий год, а не меньше 100 млрд", - говорит Пендзин.
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