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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 22 гру, 2021 21:52
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Shaman написав: Ukrainian написав:
Не буде ніякої кризи
orest написав:
коли у всій красі розкриється енергетична криза
. 15 блоків АЕС працює, газу ще 15 млрд в сховищах
на місяць іде 2-3 млрд. Все буде добре.
повторюсь - остатков газа пока хватает. НО - вообще нет импорта газа - а раньше он всегда был, хоть и реверсный.
и несмотря на 14 блоков АЭС, производство АЭС 55%, ТЭС - 30%
так что надеемся, что проскочим - но уверенно говорить, что все будет ок - это шапкозакидательство
Уже с 1 января следующего года Венгрия начнет поставлять гарантированные объемы газа Украине - соглашение позволит транспортировать до 8 млн кубометров газа в сутки.
Об этом сообщил в Facebook гендиректор Оператора ГТС Сергей Макогон.
По информации чиновника, впервые с 2014 года Украина увеличивает свои гарантированные мощности для импорта газа из Европы.
"Оператор ГТС Украины и оператор ГТС Венгрии FGSZ заключили соглашение о взаимодействии по введению с 1 января 2022 гарантированных мощностей для транспортировки природного газа в направлении Венгрия-Украина", - написал Макогон.
Он добавил, что это создаст возможности для доступа украинских трейдеров к LNG-терминалу на острове Крк (Хорватия) и, соответственно, для диверсификации источников поставок газа.
"Соглашение позволит физически транспортировать ежесуточно до 8 млн кубометров газа из Венгрии в Украину. Это, например, как дневной объем потребления газа по Киеву, который является крупнейшим потребителем газа", - уточнил Макогон.
Вместе с суточными мощностями из Словакии (27 млн кубометров) объем гарантированной мощности для импорта газа в Украину увеличится до 8 млн кубометров в сутки.
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