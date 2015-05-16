Путин прокомментировал дефицит газа в Европе. И предположил, что он образовался в том числе из-за Украины.



Российский президент рассказал, что Польша, к примеру, покупает газ по реверсу из Германии и затем перепродает его в Украину, "пытаясь поддержать штаны там кому-то".



В том числе поэтому в Европе дефицит газа, говорит российский президент.



Он также прокомментировал обвинения в адрес России по поводу роста газовых цен.



"Врут все время! Тень на плетень наводят. Газпром поставляет весь объем по контрактам и даже увеличивает поставки". В пример он привел Германию, куда сверх контракта закачали пять миллиардов кубометров газа.



Он напомнил, что американские компании наоборот - перенаправили свой газ из Европы на премиальные рынки юго-восточной Азии.



Путин раскритиковал власти ЕС за заявления об отказе от долгосрочных контрактов и переходе на спотовые цены. "Нам говорят - рынок отрегулирует. Ну, вот он и отрегулировал - выше 2000 долларов. Пожалуйте бриться".