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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 22 гру, 2021 21:52
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Shaman написав: Ukrainian написав:
Не буде ніякої кризи
orest написав:
коли у всій красі розкриється енергетична криза
. 15 блоків АЕС працює, газу ще 15 млрд в сховищах
на місяць іде 2-3 млрд. Все буде добре.
повторюсь - остатков газа пока хватает. НО - вообще нет импорта газа - а раньше он всегда был, хоть и реверсный.
и несмотря на 14 блоков АЭС, производство АЭС 55%, ТЭС - 30%
так что надеемся, что проскочим - но уверенно говорить, что все будет ок - это шапкозакидательство
Уже с 1 января следующего года Венгрия начнет поставлять гарантированные объемы газа Украине - соглашение позволит транспортировать до 8 млн кубометров газа в сутки.
Об этом сообщил в Facebook гендиректор Оператора ГТС Сергей Макогон.
По информации чиновника, впервые с 2014 года Украина увеличивает свои гарантированные мощности для импорта газа из Европы.
"Оператор ГТС Украины и оператор ГТС Венгрии FGSZ заключили соглашение о взаимодействии по введению с 1 января 2022 гарантированных мощностей для транспортировки природного газа в направлении Венгрия-Украина", - написал Макогон.
Он добавил, что это создаст возможности для доступа украинских трейдеров к LNG-терминалу на острове Крк (Хорватия) и, соответственно, для диверсификации источников поставок газа.
"Соглашение позволит физически транспортировать ежесуточно до 8 млн кубометров газа из Венгрии в Украину. Это, например, как дневной объем потребления газа по Киеву, который является крупнейшим потребителем газа", - уточнил Макогон.
Вместе с суточными мощностями из Словакии (27 млн кубометров) объем гарантированной мощности для импорта газа в Украину увеличится до 8 млн кубометров в сутки.
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Додано: Чет 23 гру, 2021 15:58
baraka написав:
..
нужно будет закупать много газа на 2022-2023 отопительный сезон (и закупать будем не только мы, но и Европа, а значит газ будем покупать дорогой).
да, я об этом с сентября стал задумываться. Но тогда была надежда на теплую зиму. Надежда тает на глазах.
на энергии слишком много завязано. Не удивлюсь, если русские продавят СП-2. Надеюсь, нам хоть шото с этого перепадет
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Додано: Чет 23 гру, 2021 16:49
И правда, "рыночек порешал". В чём он не прав?
Путин прокомментировал дефицит газа в Европе. И предположил, что он образовался в том числе из-за Украины.
Российский президент рассказал, что Польша, к примеру, покупает газ по реверсу из Германии и затем перепродает его в Украину, "пытаясь поддержать штаны там кому-то".
В том числе поэтому в Европе дефицит газа, говорит российский президент.
Он также прокомментировал обвинения в адрес России по поводу роста газовых цен.
"Врут все время! Тень на плетень наводят. Газпром поставляет весь объем по контрактам и даже увеличивает поставки". В пример он привел Германию, куда сверх контракта закачали пять миллиардов кубометров газа.
Он напомнил, что американские компании наоборот - перенаправили свой газ из Европы на премиальные рынки юго-восточной Азии.
Путин раскритиковал власти ЕС за заявления об отказе от долгосрочных контрактов и переходе на спотовые цены. "Нам говорят - рынок отрегулирует. Ну, вот он и отрегулировал - выше 2000 долларов. Пожалуйте бриться".
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Додано: Чет 23 гру, 2021 17:28
Вкладчик1234 написав:
И правда, "рыночек порешал". В чём он не прав?
Путин прокомментировал дефицит газа в Европе. И предположил, что он образовался в том числе из-за Украины.
Российский президент рассказал, что Польша, к примеру, покупает газ по реверсу из Германии и затем перепродает его в Украину, "пытаясь поддержать штаны там кому-то".
В том числе поэтому в Европе дефицит газа, говорит российский президент.
Он также прокомментировал обвинения в адрес России по поводу роста газовых цен.
"Врут все время! Тень на плетень наводят. Газпром поставляет весь объем по контрактам и даже увеличивает поставки". В пример он привел Германию, куда сверх контракта закачали пять миллиардов кубометров газа.
Он напомнил, что американские компании наоборот - перенаправили свой газ из Европы на премиальные рынки юго-восточной Азии.
Путин раскритиковал власти ЕС за заявления об отказе от долгосрочных контрактов и переходе на спотовые цены. "Нам говорят - рынок отрегулирует. Ну, вот он и отрегулировал - выше 2000 долларов. Пожалуйте бриться".
Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в четверг опустилась ниже $1600 за 1 тыс. куб. м
Та який тут ринок
Перестали прокачувати газ чере Україну і все ціна виросла
Плюс кон’юнктура на міжнародних ринках
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Додано: Чет 23 гру, 2021 17:34
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в 2022 году в Украине начнется масштабная программа по утеплению многоквартирных домов, которую анонсировал президент Владимир Зеленский.
Об этом Шмыгаль сообщил 23 декабря во время очередного заседания Кабинета министров.
"Начнем с продуманного утепления и модернизации 5 тысяч многоквартирных домов. Вместе с нашими международными партнерами повысим энергоэффективность сотен школ, больниц, детских садов, бюджетных и коммунальных учреждений", — рассказал Шмыгаль.
Шмыгаль добавил, что цель этой программы — сокращение потерь тепла и потребления газа, что, соответственно, поможет снизить суммы в платежках населения.
В совокупности с увеличением собственной добычи газа Украина сможет усилить свою энергобезопасность.
Я думаю це перша і остання зима з цінами на газ більше тис дол
Європа зробить висновки
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Додано: Чет 23 гру, 2021 20:19
Навіщо будувати за десятки млрд дол Північні потоки коли існуючі потужності не затребувані ринком?
Газпром" четвертий день не бронює "Ямал-Європа" під час регулярної сесії
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Додано: Чет 23 гру, 2021 20:34
Вкладчик1234 написав:
И правда, "рыночек порешал". В чём он не прав?
Путин прокомментировал дефицит газа в Европе. И предположил, что он образовался в том числе из-за Украины.
Российский президент рассказал, что Польша, к примеру, покупает газ по реверсу из Германии и затем перепродает его в Украину, "пытаясь поддержать штаны там кому-то".
В том числе поэтому в Европе дефицит газа, говорит российский президент.
Он также прокомментировал обвинения в адрес России по поводу роста газовых цен.
"Врут все время! Тень на плетень наводят. Газпром поставляет весь объем по контрактам и даже увеличивает поставки". В пример он привел Германию, куда сверх контракта закачали пять миллиардов кубометров газа.
Он напомнил, что американские компании наоборот - перенаправили свой газ из Европы на премиальные рынки юго-восточной Азии.
Путин раскритиковал власти ЕС за заявления об отказе от долгосрочных контрактов и переходе на спотовые цены. "Нам говорят - рынок отрегулирует. Ну, вот он и отрегулировал - выше 2000 долларов. Пожалуйте бриться".
уже несколько раз писал, еще один для делающих вид.
когда монопольный поставщик осознанно ограничивает поставки и манипулирует рынком - это нефига не рынок. и именно для таких случаев придумали антимонопольное законодательство.
Газпром умышленно снизил поставки и перестал продавать на споте.
по поводу поставок в Украину - высер еще тот. С осени у нас нет импортных поставок, наоборот выход газа превышает вход. поступление из Европы - 0.
но у Вас конечно - газ сам подорожал, Рафик не виноуват
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Додано: Чет 23 гру, 2021 20:38
Ukrainian написав:
Навіщо будувати за десятки млрд дол Північні потоки коли існуючі потужності не затребувані ринком?
Газпром" четвертий день не бронює "Ямал-Європа" під час регулярної сесії
вот именно затем, чтобы иметь возможность остановить транзит через Украину.
sad but true
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Shaman
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Додано: Чет 23 гру, 2021 20:55
Shaman написав: Ukrainian написав:
Навіщо будувати за десятки млрд дол Північні потоки коли існуючі потужності не затребувані ринком?
Газпром" четвертий день не бронює "Ямал-Європа" під час регулярної сесії
вот именно затем, чтобы иметь возможность остановить транзит через Украину.
sad but true
Дак Ямал Європа через Україну не іде
ПС в німців зараз плюс 10 . Навіщо їм газ ?
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