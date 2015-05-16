Додано: Чет 23 гру, 2021 22:33

Shaman написав: уже несколько раз писал, еще один для делающих вид.



когда монопольный поставщик осознанно ограничивает поставки и манипулирует рынком - это нефига не рынок. и именно для таких случаев придумали антимонопольное законодательство.



Газпром умышленно снизил поставки и перестал продавать на споте.



по поводу поставок в Украину - высер еще тот. С осени у нас нет импортных поставок, наоборот выход газа превышает вход. поступление из Европы - 0.



но у Вас конечно - газ сам подорожал, Рафик не виноуват уже несколько раз писал, еще один для делающих вид.когда монопольный поставщик осознанно ограничивает поставки и манипулирует рынком - это нефига не рынок. и именно для таких случаев придумали антимонопольное законодательство.Газпром умышленно снизил поставки и перестал продавать на споте.по поводу поставок в Украину - высер еще тот. С осени у нас нет импортных поставок, наоборот выход газа превышает вход. поступление из Европы - 0.но у Вас конечно - газ сам подорожал, Рафик не виноуват

Писать можно сколько угодно раз и о чем угодно. Но все же пора повзрослеть и выкинуть из головы совок. Сейчас никто никому ничего не должен. Точка. С тех пор как мы строим капитализм. Каждый сам за себя а в межгосударственных отношениях особенно. Забота о ближнем это не обязанность а личный выбор. Газпром нам или Европе ничем не обязан(сверх контрактов которые кстати исполняет в полном объеме и обращений в суды по этому поводу нет) как и мы ему. Зарабатывает при этом овердофига-да есть такое, но если бы у Украины или у Вас либо у меня было бы столько же газа, как бы следовало поступить на ваш взгляд? Напрячься, увеличить поставки и обвалить цены или спокойно стричь капусту с тех, кто вас мягко говоря не любит? Ну ответ же очевиден и к чему тут апеллирование к морали? Если хотим состояться как государство пора наконец честно себе сказать:только мы сами можем решить свои проблемы и помогать нам в этом никто не обязан да и не горит желанием уже. У всех своих проблем хватает.А куда идет история с газом ещё во времена пчеловода стало понятно и нужно было не разговоры говорить 15 лет, а готовиться к сегодняшнему дню-увеличивать собственную добычу, сокращать потребление где только возможно, развивать альтернативку. Ну ничего же практически не было сделано за полтора десятилетия. И кто нам доктор? Лично я например сократил потребление на своем небольшом производстве с 50000+ кубов в 2004 до 12000 в 2021. Да цены неприятные, но не ною и не обвиняю газпром, Меркель или судьбу, чего и всем желаю.