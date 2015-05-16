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Ринок енергоносіїв
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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 153154155156
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 22:33

  Shaman написав:уже несколько раз писал, еще один для делающих вид.

когда монопольный поставщик осознанно ограничивает поставки и манипулирует рынком - это нефига не рынок. и именно для таких случаев придумали антимонопольное законодательство.

Газпром умышленно снизил поставки и перестал продавать на споте.

по поводу поставок в Украину - высер еще тот. С осени у нас нет импортных поставок, наоборот выход газа превышает вход. поступление из Европы - 0.

но у Вас конечно - газ сам подорожал, Рафик не виноуват :D


Писать можно сколько угодно раз и о чем угодно. Но все же пора повзрослеть и выкинуть из головы совок. Сейчас никто никому ничего не должен. Точка. С тех пор как мы строим капитализм. Каждый сам за себя а в межгосударственных отношениях особенно. Забота о ближнем это не обязанность а личный выбор. Газпром нам или Европе ничем не обязан(сверх контрактов которые кстати исполняет в полном объеме и обращений в суды по этому поводу нет) как и мы ему. Зарабатывает при этом овердофига-да есть такое, но если бы у Украины или у Вас либо у меня было бы столько же газа, как бы следовало поступить на ваш взгляд? Напрячься, увеличить поставки и обвалить цены или спокойно стричь капусту с тех, кто вас мягко говоря не любит? Ну ответ же очевиден и к чему тут апеллирование к морали? Если хотим состояться как государство пора наконец честно себе сказать:
только мы сами можем решить свои проблемы и помогать нам в этом никто не обязан да и не горит желанием уже. У всех своих проблем хватает.
А куда идет история с газом ещё во времена пчеловода стало понятно и нужно было не разговоры говорить 15 лет, а готовиться к сегодняшнему дню-увеличивать собственную добычу, сокращать потребление где только возможно, развивать альтернативку. Ну ничего же практически не было сделано за полтора десятилетия. И кто нам доктор? Лично я например сократил потребление на своем небольшом производстве с 50000+ кубов в 2004 до 12000 в 2021. Да цены неприятные, но не ною и не обвиняю газпром, Меркель или судьбу, чего и всем желаю.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 00:58

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  drevlyanin написав:Газпром нам или Европе ничем не обязан

То чому газпром постійно ниє що йому не дають СП-2 запустити? Європа йому нічого не вина. Не потрібен Європі такий обсяг газу - потужностей існуючих газопроводів вистачає з головою.
Канада (поступово буде нарощувати експорт СПГ, до 216 млн тон в рік
total proposed export capacity of 216 Million tons per annum
А це половина того що споживає уся Європа
Усі хочуть частину пирога і при таких цінах газ видобувати буде кому
А як Америка зніме ембарго з Ірану то взагалі буде величезний надлишок на ринку і нафти і газу
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Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 01:05

  Shaman написав:когда монопольный поставщик осознанно ограничивает поставки и манипулирует рынком - это нефига не рынок. и именно для таких случаев придумали антимонопольное законодательство.

монополии нет. есть "третий энергопакет"
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