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За три дня цена газа в Европе рухнула почти на $1000 Уже как минимум 15 судов с американским СПГ идут в Европу. Цены на газ упали на 20% после падения на 23% в четверг
Рынок ищет средневзвешенную цену, но про по $500 и ниже уже можно забыть. Германия закроет АЭС к концу года и переходит на газ как ни крути.
Едвар обіцяє по 400, чекаємо... а там ще солома є, вітряки, пшоно і так далі...
А в німців пряма нитка газу є, навіть дві )))) причому газ їм там продають по 200-250...
так Ротердам по сусідству, тому дешевше, а до України ще тре докачати... ще ж електрику із Рівеньської АЕС до Києва тре передати через хаб в Амстердамі... і вуголь і Червонограду через порт в Порто, соняшникову олію із терміналу в Гаазі.
Zebra написав:Рынок ищет средневзвешенную цену, но про по $500 и ниже уже можно забыть. Германия закроет АЭС к концу года и переходит на газ как ни крути.
Едвар обіцяє по 400, чекаємо... а там ще солома є, вітряки, пшоно і так далі...
А в німців пряма нитка газу є, навіть дві )))) причому газ їм там продають по 200-250...
У немцев своя стратегия, и стоит думать не куда она заведет Германию, а куда отсутствие стратегии, и бесплановое мытарство заведет Украину. Видимо местные миллионеры не спроста задумались о цене за газ, падением собственной добычи на гос. уровне придется ответить из собственной, личной заначки, откармливая МВФ, вместо планового поднятия собственной экономики с гораздо меньшими потерями из того же собственного кармана.
kopetanAmeriga написав:Поведаю ситуацию по ветрякам.
Немцы нынче 10-12-летние ветряки продают с дисконтом до 90%. Причем рабочие ветряки, которые прям ща стоят у них и вырабатывают электричество. Просто приезжай, плати бабки, снимай, делай ТО, и устанавливай тут, в Украине.
3,5 МВт ветряк, окупается при хорошем ветре месяца за три, при среднем за шесть. Главное, ветряное место под него найти.
Все это замечательно, но есть несколько моментов: 1) немцы не дураки и считать хорошо умеют-скорее всего подходит время ремонтов этих "ловцов ветра" и дешевле поставить новый, более эффективный, чем перетряхивать старьё; 2) доставка-сборка фиговины такого размера влетит в копеечку, никак не меньшую, чем для нового агрегата; 3) где попало его не поставишь, нужно очень ветряное место, а у нас с этим не фонтан; к тому же очень желательно наличие в этих местах действующих сетей с достаточной пропускной способностью, иначе постройка новых-а это дорого и долго; 4) сейчас в Украине подключение новых объектов к ЗТ мягко говоря не приветствуется+ нередки случаи задержки выплат уже подключенным; некоторые собственники обращаются в суды; фон как бы не способствует... 5) для таких источников ээ нужны балансирующие мощности, а у нас вы знаете как обстоят дела с углем и газом.
somilitark написав:пропаганда ліпить з України якогось бідного родича, який просить поїсти і не здатен самостійно господарювати
Ну та он кажуть, що елекровітряки/гідроелектростанції/сонячні панелі і т.п. - 100500 років мають окупність і, взагалі, немає нормальних місць, де їх встановлювати... То, я так розумію, їм смачніше сосати... росгаз, ніж своє модернізувати/створювати
somilitark написав:пропаганда ліпить з України якогось бідного родича, який просить поїсти і не здатен самостійно господарювати
Ну та он кажуть, що елекровітряки/гідроелектростанції/сонячні панелі і т.п. - 100500 років мають окупність і, взагалі, немає нормальних місць, де їх встановлювати... То, я так розумію, їм смачніше сосати... росгаз, ніж своє модернізувати/створювати
Ви особисто мабуть уже назавжди відмовились від росгазу? "Да будет свет сказал Илья и перерезал провода!" Скиньте нам фотки панелей/вітряків, які особисто ви встановили, ну щоб ми від заздрості луснули. Що, нема нічого? Як несподівано! А хто повинен за вас те зробити, Святий Миколай, газпром чи 95 квартал?
kopetanAmeriga написав:sailed Все проще: они устанавливают вместо них мощнее
а зачем, когда мощнее можно поставить рядом? у меня есть смутные подозрения, что там больше подходит слово "эррозия"
Вот и я про это же. Больше похоже на байку чтобы приехали и купили их отработанные ветряки. Если бы все так было хорошо, немец бы и сам их переиспользовал успешно. Уж кто кто а они умеют деньги считать. А так вешают успешно лапшу на уши, битки со всего мира мы уже завозим, теперь и ветряки начнём. А что, зачем платить за утилизацию, если украинец еще и доплатит.