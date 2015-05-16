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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 156157158159
Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 13:38

  change_pm написав:
  Zebra написав:
  prodigy написав:vitaliian

За три дня цена газа в Европе рухнула почти на $1000
Уже как минимум 15 судов с американским СПГ идут в Европу. Цены на газ упали на 20% после падения на 23% в четверг

Рынок ищет средневзвешенную цену, но про по $500 и ниже уже можно забыть. Германия закроет АЭС к концу года и переходит на газ как ни крути.

Едвар обіцяє по 400, чекаємо... а там ще солома є, вітряки, пшоно і так далі...

А в німців пряма нитка газу є, навіть дві )))) причому газ їм там продають по 200-250...

так Ротердам по сусідству, тому дешевше, а до України ще тре докачати...
ще ж електрику із Рівеньської АЕС до Києва тре передати через хаб в Амстердамі...
і вуголь і Червонограду через порт в Порто,
соняшникову олію із терміналу в Гаазі.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 13:45

  change_pm написав:
  Zebra написав:
  prodigy написав:vitaliian

За три дня цена газа в Европе рухнула почти на $1000
Уже как минимум 15 судов с американским СПГ идут в Европу. Цены на газ упали на 20% после падения на 23% в четверг

Рынок ищет средневзвешенную цену, но про по $500 и ниже уже можно забыть. Германия закроет АЭС к концу года и переходит на газ как ни крути.

Едвар обіцяє по 400, чекаємо... а там ще солома є, вітряки, пшоно і так далі...

А в німців пряма нитка газу є, навіть дві )))) причому газ їм там продають по 200-250...

я обещал по 350 максимум...
могу предложить электроэнергию по 2,84 гривни за киловатт , поставка с конца 22 года, к сетям не привязана...
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 14:21

  Zebra написав:Рынок ищет средневзвешенную цену, но про по $500 и ниже уже можно забыть. Германия закроет АЭС к концу года и переходит на газ как ни крути.

Слідом за німцями Бельгія закриває всі АЕС до 2025р.
Нічому ця криза європейців не навчила.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 16:57

  change_pm написав:
  Zebra написав:Рынок ищет средневзвешенную цену, но про по $500 и ниже уже можно забыть. Германия закроет АЭС к концу года и переходит на газ как ни крути.

Едвар обіцяє по 400, чекаємо... а там ще солома є, вітряки, пшоно і так далі...

А в німців пряма нитка газу є, навіть дві )))) причому газ їм там продають по 200-250...

У немцев своя стратегия, и стоит думать не куда она заведет Германию, а куда отсутствие стратегии, и бесплановое мытарство заведет Украину.
Видимо местные миллионеры не спроста задумались о цене за газ, падением собственной добычи на гос. уровне придется ответить из собственной, личной заначки, откармливая МВФ, вместо планового поднятия собственной экономики с гораздо меньшими потерями из того же собственного кармана.
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 17:50

  kopetanAmeriga написав:Поведаю ситуацию по ветрякам.

Немцы нынче 10-12-летние ветряки продают с дисконтом до 90%. Причем рабочие ветряки, которые прям ща стоят у них и вырабатывают электричество. Просто приезжай, плати бабки, снимай, делай ТО, и устанавливай тут, в Украине.

3,5 МВт ветряк, окупается при хорошем ветре месяца за три, при среднем за шесть. Главное, ветряное место под него найти.


Все это замечательно, но есть несколько моментов:
1) немцы не дураки и считать хорошо умеют-скорее всего подходит время ремонтов этих "ловцов ветра" и дешевле поставить новый, более эффективный, чем перетряхивать старьё;
2) доставка-сборка фиговины такого размера влетит в копеечку, никак не меньшую, чем для нового агрегата;
3) где попало его не поставишь, нужно очень ветряное место, а у нас с этим не фонтан;
к тому же очень желательно наличие в этих местах действующих сетей с достаточной пропускной способностью, иначе постройка новых-а это дорого и долго;
4) сейчас в Украине подключение новых объектов к ЗТ мягко говоря не приветствуется+ нередки случаи задержки выплат уже подключенным; некоторые собственники обращаются в суды; фон как бы не способствует...
5) для таких источников ээ нужны балансирующие мощности, а у нас вы знаете как обстоят дела с углем и газом.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 09:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:пропаганда ліпить з України якогось бідного родича, який просить поїсти і не здатен самостійно господарювати

Ну та он кажуть, що елекровітряки/гідроелектростанції/сонячні панелі і т.п. - 100500 років мають окупність і, взагалі, немає нормальних місць, де їх встановлювати...
То, я так розумію, їм смачніше сосати... росгаз, ніж своє модернізувати/створювати :roll:
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 11:08

  Успіх написав:
  somilitark написав:пропаганда ліпить з України якогось бідного родича, який просить поїсти і не здатен самостійно господарювати

Ну та он кажуть, що елекровітряки/гідроелектростанції/сонячні панелі і т.п. - 100500 років мають окупність і, взагалі, немає нормальних місць, де їх встановлювати...
То, я так розумію, їм смачніше сосати... росгаз, ніж своє модернізувати/створювати :roll:


Ви особисто мабуть уже назавжди відмовились від росгазу? "Да будет свет сказал Илья и перерезал провода!" :lol:
Скиньте нам фотки панелей/вітряків, які особисто ви встановили, ну щоб ми від заздрості луснули.
Що, нема нічого? Як несподівано! А хто повинен за вас те зробити, Святий Миколай, газпром чи 95 квартал?
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 11:13

  kopetanAmeriga написав:sailed
Все проще: они устанавливают вместо них мощнее

а зачем, когда мощнее можно поставить рядом?
у меня есть смутные подозрения, что там больше подходит слово "эррозия"
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 12:15

  sequence написав:
  kopetanAmeriga написав:sailed
Все проще: они устанавливают вместо них мощнее

а зачем, когда мощнее можно поставить рядом?
у меня есть смутные подозрения, что там больше подходит слово "эррозия"

Вот и я про это же. Больше похоже на байку чтобы приехали и купили их отработанные ветряки. Если бы все так было хорошо, немец бы и сам их переиспользовал успешно. Уж кто кто а они умеют деньги считать. А так вешают успешно лапшу на уши, битки со всего мира мы уже завозим, теперь и ветряки начнём. А что, зачем платить за утилизацию, если украинец еще и доплатит.

Первая же статья в гугле, далеко ходить не нужно https://ru.euronews.com/2021/06/25/ru-u ... -recycling
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