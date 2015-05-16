Додано: Сер 29 гру, 2021 15:15

Hotab написав: flyman написав: дилема

- переорати замість дорогих міндобрив у 2022 дилема- переорати замість дорогих міндобрив у 2022

Нема дилеми. Солома - це далеко не все, що потрібно в якості добрив. Нема дилеми. Солома - це далеко не все, що потрібно в якості добрив.

але якщо забрати її з поля, її потрібно буде чимось замінити, добрив потрібно буде ще більше. і в тваринництві вона теж ніби як використовується. там чи її заміняти, що хрюшкам і рогатим підстеляти, особливо зимою?і переобладнання котлів копійчину коштує, і вихлоп після неї все ж не такий як після газу. не вугілля, але тим не менше. після вугілля в приватному секторі пройдеш, як на промці побував десь. а масштабах промислового котла, і це все розлітатиметься з труби висотою метрів 50-100? хотілося б побачити як всі апологети твердого палива реагували б, якщо б якусь котельню в прицентральному києві (дніпрі, львові, одесі і т.д) перевели на вугілля/дрова. я розумію, що щось потрібно робити, але не все так просто,як видається на перший погляд. і особливо, коли погляд людей, які орієнтуються в основному на лозунги, а не на здоровий глузд. он в кракові, наприклад, в центрі міста заборонено навіть каміни розпалювати, щоб сморід не стояв в місті.так що дилема є. а навіть не одна і не дві. і тут вже треба вибирати.