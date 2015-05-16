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Ринок енергоносіїв
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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 163164165166
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 15:15

  Hotab написав:
  flyman написав:дилема
- переорати замість дорогих міндобрив у 2022

Нема дилеми. Солома - це далеко не все, що потрібно в якості добрив.


але якщо забрати її з поля, її потрібно буде чимось замінити, добрив потрібно буде ще більше. і в тваринництві вона теж ніби як використовується. там чи її заміняти, що хрюшкам і рогатим підстеляти, особливо зимою?
і переобладнання котлів копійчину коштує, і вихлоп після неї все ж не такий як після газу. не вугілля, але тим не менше. після вугілля в приватному секторі пройдеш, як на промці побував десь. а масштабах промислового котла, і це все розлітатиметься з труби висотою метрів 50-100? хотілося б побачити як всі апологети твердого палива реагували б, якщо б якусь котельню в прицентральному києві (дніпрі, львові, одесі і т.д) перевели на вугілля/дрова. я розумію, що щось потрібно робити, але не все так просто,як видається на перший погляд. і особливо, коли погляд людей, які орієнтуються в основному на лозунги, а не на здоровий глузд. он в кракові, наприклад, в центрі міста заборонено навіть каміни розпалювати, щоб сморід не стояв в місті.
так що дилема є. а навіть не одна і не дві. і тут вже треба вибирати.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 16:56

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  wild.tomcat написав:погляд людей, які орієнтуються в основному на лозунги, а не на здоровий глузд

Данія країна за розміром як наша Львівська область, про свою екологію печется не менше України
І при цьому умудряється якось спалити 8 млн тонн соломи замінивши 3 млрд куб газу.

Приклад Данії засвідчує, що солома може бути потужним джерелом відновлюваної енергії. У країні 14% отриманої соломи використовується для енергетичних потреб. На цій сировині працюють 70 великих котлів у містах, 10 000 котлів потужністю до 1 МВт у фермерських господарствах і 7 електростанцій. Спалювання 8 млн тонн біопалива дає змогу Данії економити 3 млрд куб. м газу за рік.
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