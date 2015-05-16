|
|
|
Ринок енергоносіїв в контексті
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 29 гру, 2021 15:15
Hotab написав: flyman написав:
дилема
- переорати замість дорогих міндобрив у 2022
Нема дилеми. Солома - це далеко не все, що потрібно в якості добрив.
але якщо забрати її з поля, її потрібно буде чимось замінити, добрив потрібно буде ще більше. і в тваринництві вона теж ніби як використовується. там чи її заміняти, що хрюшкам і рогатим підстеляти, особливо зимою?
і переобладнання котлів копійчину коштує, і вихлоп після неї все ж не такий як після газу. не вугілля, але тим не менше. після вугілля в приватному секторі пройдеш, як на промці побував десь. а масштабах промислового котла, і це все розлітатиметься з труби висотою метрів 50-100? хотілося б побачити як всі апологети твердого палива реагували б, якщо б якусь котельню в прицентральному києві (дніпрі, львові, одесі і т.д) перевели на вугілля/дрова. я розумію, що щось потрібно робити, але не все так просто,як видається на перший погляд. і особливо, коли погляд людей, які орієнтуються в основному на лозунги, а не на здоровий глузд. он в кракові, наприклад, в центрі міста заборонено навіть каміни розпалювати, щоб сморід не стояв в місті.
так що дилема є. а навіть не одна і не дві. і тут вже треба вибирати.
-
wild.tomcat
-
-
- Повідомлень: 1098
- З нами з: 28.10.09
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 248 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 гру, 2021 16:56
wild.tomcat написав:
погляд людей, які орієнтуються в основному на лозунги, а не на здоровий глузд
Данія країна за розміром як наша Львівська область, про свою екологію печется не менше України
І при цьому умудряється якось спалити 8 млн тонн соломи замінивши 3 млрд куб газу.
Приклад Данії засвідчує, що солома може бути потужним джерелом відновлюваної енергії. У країні 14% отриманої соломи використовується для енергетичних потреб. На цій сировині працюють 70 великих котлів у містах, 10 000 котлів потужністю до 1 МВт у фермерських господарствах і 7 електростанцій. Спалювання 8 млн тонн біопалива дає змогу Данії економити 3 млрд куб. м газу за рік.
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 10470
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 729 раз.
-
- Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|136
|33526
|
П'ят 24 гру, 2021 12:32
flyman
|
|101
|37855
|
|
|3
|6614
|
Сер 20 тра, 2015 23:32
]OvO[
|