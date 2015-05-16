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flyman написав:дилема - переорати замість дорогих міндобрив у 2022
Нема дилеми. Солома - це далеко не все, що потрібно в якості добрив.
але якщо забрати її з поля, її потрібно буде чимось замінити, добрив потрібно буде ще більше. і в тваринництві вона теж ніби як використовується. там чи її заміняти, що хрюшкам і рогатим підстеляти, особливо зимою? і переобладнання котлів копійчину коштує, і вихлоп після неї все ж не такий як після газу. не вугілля, але тим не менше. після вугілля в приватному секторі пройдеш, як на промці побував десь. а масштабах промислового котла, і це все розлітатиметься з труби висотою метрів 50-100? хотілося б побачити як всі апологети твердого палива реагували б, якщо б якусь котельню в прицентральному києві (дніпрі, львові, одесі і т.д) перевели на вугілля/дрова. я розумію, що щось потрібно робити, але не все так просто,як видається на перший погляд. і особливо, коли погляд людей, які орієнтуються в основному на лозунги, а не на здоровий глузд. он в кракові, наприклад, в центрі міста заборонено навіть каміни розпалювати, щоб сморід не стояв в місті. так що дилема є. а навіть не одна і не дві. і тут вже треба вибирати.
wild.tomcat написав:погляд людей, які орієнтуються в основному на лозунги, а не на здоровий глузд
Данія країна за розміром як наша Львівська область, про свою екологію печется не менше України І при цьому умудряється якось спалити 8 млн тонн соломи замінивши 3 млрд куб газу.
Приклад Данії засвідчує, що солома може бути потужним джерелом відновлюваної енергії. У країні 14% отриманої соломи використовується для енергетичних потреб. На цій сировині працюють 70 великих котлів у містах, 10 000 котлів потужністю до 1 МВт у фермерських господарствах і 7 електростанцій. Спалювання 8 млн тонн біопалива дає змогу Данії економити 3 млрд куб. м газу за рік.
Ukrainian написав: На цій сировині працюють 70 великих котлів у містах, 10 000 котлів потужністю до 1 МВт у фермерських господарствах і 7 електростанцій.
от з цього і треба було починати розмову. лише 70 котлів у великих містах ( ну як виликих, ніби то і великих, а насправді так собі, тільки в копенгагені трохи більше за півмлн населення, а всі інші в рази за нього менші) в нас тільки в києві може потрібно буде більше котлів. і клімат там зовсім інший, перший же сайт в пошуку про клімат там пише що типова температура зимою там 0 градусів, часом може похолодати аж до -2 , а також про те, що -7 там буває дуже рідко. а всіляки фермерські господарства і садиби в селах в нас і так в переважній більшості не газом обігріваються. так що порівнювати треба порівнюване, а не різні органи одного тіла. я вам інший приклад приведу, раз львівську обл згадали - в прицентральній частині, на стадіоні ска в радіусі 100-150м є 3 твердопаливні котельні, і якщо 1 з них опалює тільки 9пов готель,то 2 інших - весь спорткомплекс, і при чому 1 з них відкритий басейн, який функціонує і зимою. а від цих котелень в 100м стоять багатоповерхівки. так ви спитайте в мешканців тих будинків, про їх враження.
так що оце
wild.tomcat написав: але не все так просто,як видається на перший погляд. і особливо, коли погляд людей, які орієнтуються в основному на лозунги, а не на здоровий глузд.
wild.tomcat написав:от з цього і треба було починати розмову
От коли Україна матиме хоча б скільки котлів та електростанцій як Данія на соломі тоді будемо говорити про забруднення Автівки дуже смердять але чомусь немає ні законів які б обмежували їх рух в містах ані переходу не електро автівки А про клімат Данії мені не потрібно розповідати я там в свій час два роки прожив, і зимою до мінус двадцяти температура опускалась. І котельні які працюють на соломі бачив в живу, немає там диму, таке враження що там горить газ.
Найбільша в Данії котельня перейшла на солому та пелети. Тепло для 215 тисяч домівок та електро енергія для 600 тисяч домівок. Без спалювання вугіля чи газу. Зниження викидів СО2 на 500 тис тонн еквівалент викидів 255 тис автівок Багато диму на фото?
Краще купувати та спалювати імпортне вугіля воно не смердить А українська солома смердить і її спалювання шкодить родючості ґрунтів А данці тим часом перевели свої вугільні ТЕС на солому та пелети. Їм не смердить.
Судно Van Gogh с 88 тыс. тонн колумбийского угля для ПАО «Центрэнерго» утром в среду пришвартовалось в порту «Южный», сообщила пресс-служба компании.
По ее данным, это уже четвертое с конца ноября судно с импортированным энергетическим углем для нужд «Центрэнерго»: компания получила морским путем около 300 тыс. тонн энергоугля.
В январе 2022 года запланировано прибытие еще двух суден с углем из Австралии суммарным объемом около 150 тыс. тонн. Ориентировочные даты захода в порт 15-17 и 28-29 января.
«Центрэнерго» эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и пять — газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7660 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.