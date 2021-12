Додано: Сер 29 гру, 2021 18:23

ТЕС на вугілі це добре а ТЕС на соломі це сморід. Дивна логікаДанці так не вважають, може тому рівень доброботу вищий за укрів (відомих в світі критиків)Denmark’s biggest coal plant turns to biomassThe cogeneration plant, located in Avedore, just south of Copenhagen, has its coal replaced by wood pellets and straw, and the heat produced is pumped back into the local heat network.we can generate heat for more than 215,000 households in the Copenhagen area without using coal or natural gas.Avedore’s electric energy production corresponds to the annual consumption of more than 600,000 Danish households annually.CO2 emissions are reduced by about 500,000 metric tonnes per year, equivalent to the annual emissions from 255,000 cars.Найбільша в Данії котельня перейшла на солому та пелети. Тепло для 215 тисяч домівок та електро енергія для 600 тисяч домівок. Без спалювання вугіля чи газу.Зниження викидів СО2 на 500 тис тонн еквівалент викидів 255 тис автівокБагато диму на фото?