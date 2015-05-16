Додано: Сер 29 гру, 2021 17:54

Ukrainian написав: На цій сировині працюють 70 великих котлів у містах, 10 000 котлів потужністю до 1 МВт у фермерських господарствах і 7 електростанцій. На цій сировині працюють 70 великих котлів у містах, 10 000 котлів потужністю до 1 МВт у фермерських господарствах і 7 електростанцій.

wild.tomcat написав: але не все так просто,як видається на перший погляд. і особливо, коли погляд людей, які орієнтуються в основному на лозунги, а не на здоровий глузд. але не все так просто,як видається на перший погляд. і особливо, коли погляд людей, які орієнтуються в основному на лозунги, а не на здоровий глузд.

от з цього і треба було починати розмову. лише 70 котлів у великих містах ( ну як виликих, ніби то і великих, а насправді так собі, тільки в копенгагені трохи більше за півмлн населення, а всі інші в рази за нього менші)в нас тільки в києві може потрібно буде більше котлів. і клімат там зовсім інший, перший же сайт в пошуку про клімат там пише що типова температура зимою там 0 градусів, часом може похолодати аж до -2, а також про те, що -7 там буває дуже рідко. а всіляки фермерські господарства і садиби в селах в нас і так в переважній більшості не газом обігріваються. так що порівнювати треба порівнюване, а не різні органи одного тіла.я вам інший приклад приведу, раз львівську обл згадали - в прицентральній частині, на стадіоні ска в радіусі 100-150м є 3 твердопаливні котельні, і якщо 1 з них опалює тільки 9пов готель,то 2 інших - весь спорткомплекс, і при чому 1 з них відкритий басейн, який функціонує і зимою. а від цих котелень в 100м стоять багатоповерхівки. так ви спитайте в мешканців тих будинків, про їх враження.так що оцетаки актуально