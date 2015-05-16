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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Суб 01 січ, 2022 19:21
Нива Переяславщины" прошла 2021 год без особых потерь только потому, что мы практически не используем газ, что позволило существенно сэкономить. В настоящее время все наши животноводческие комплексы и основные производственные мощности комбикормового завода по производству гранулированных комбикормов, мясоперерабатывающего цеха, офисные помещения отапливаются за счет побочного продукта нашего земледелия - соломы, которая в 17 раз дешевле газа", - говорится в сообщении ассоциации со ссылкой на Шакеля.
Додано: П'ят 07 січ, 2022 08:09
Доброго ранку , православні.
На юге сухой солнечный день с +2 утром. Идеально для работы множественных солнечных станций , а также для генерации тепла кондиционерами и тепловыми насосами.
Хворий карлик у кремлі верещить: Я пуп Землі!
Не дам нафти вам і газу, заморожу всіх одразу
Українці з того пруться: Ні, ти – те, що нижче пупця!
В дупі бачили Газпром! Всіх вітаємо з Різдвом!
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