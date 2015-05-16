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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Суб 01 січ, 2022 19:21
Нива Переяславщины" прошла 2021 год без особых потерь только потому, что мы практически не используем газ, что позволило существенно сэкономить. В настоящее время все наши животноводческие комплексы и основные производственные мощности комбикормового завода по производству гранулированных комбикормов, мясоперерабатывающего цеха, офисные помещения отапливаются за счет побочного продукта нашего земледелия - соломы, которая в 17 раз дешевле газа", - говорится в сообщении ассоциации со ссылкой на Шакеля.
Додано: П'ят 07 січ, 2022 08:09
Доброго ранку , православні.
На юге сухой солнечный день с +2 утром. Идеально для работы множественных солнечных станций , а также для генерации тепла кондиционерами и тепловыми насосами.
Хворий карлик у кремлі верещить: Я пуп Землі!
Не дам нафти вам і газу, заморожу всіх одразу
Українці з того пруться: Ні, ти – те, що нижче пупця!
В дупі бачили Газпром! Всіх вітаємо з Різдвом!
Додано: Пон 10 січ, 2022 20:48
При всём своём уважении...
Батенька, а Вы реально понимаете содержание выставленной Вами "Новости"?
Вернее её применение в Украине?
max- мощность котла, его совмещение.
Склады их размер пути транспортировки.
Расходы на электроэнергию, топливо, технику.
КПД-?
(последний раз, когда с этим сталкивался пелеты из соломы стоили 300грн/тонну)
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Не в обиду, но... .
Для этого необходимо малые потребители с большими финансовыми возможностями.
Или комбинация в плате штыбовки органики, в цеху по сжиганию ТБО, или некачественного угля(рядовки в котлах старого образца)
- Вы неправы.
Даже применение тюков из-под Джон-Диров, в стандартизированных шведских котлах,...
- слишком проблемно и трудоёмко в наших условиях.
Это может иметь резко ограниченный масштаб и только в сельской местности.
Но происходящее, сегодня, по захвату Земель, получения с неё урожаев зерновых,....
- Это очень сложный вопрос, для широкого применения.
Додано: Пон 10 січ, 2022 21:45
Re: Ринок енергоносіїв в контексті
Можна продовжувати бла бла … це в стилі укрів яким постійно щось заважає
Найбільша в Данії котельня перейшла на солому та пелети. Тепло для 215 тисяч домівок та електро енергія для 600 тисяч домівок. Без спалювання вугіля чи газу.
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