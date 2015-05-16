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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Суб 01 січ, 2022 19:21
Нива Переяславщины" прошла 2021 год без особых потерь только потому, что мы практически не используем газ, что позволило существенно сэкономить. В настоящее время все наши животноводческие комплексы и основные производственные мощности комбикормового завода по производству гранулированных комбикормов, мясоперерабатывающего цеха, офисные помещения отапливаются за счет побочного продукта нашего земледелия - соломы, которая в 17 раз дешевле газа", - говорится в сообщении ассоциации со ссылкой на Шакеля.
Додано: П'ят 07 січ, 2022 08:09
Доброго ранку , православні.
На юге сухой солнечный день с +2 утром. Идеально для работы множественных солнечных станций , а также для генерации тепла кондиционерами и тепловыми насосами.
Хворий карлик у кремлі верещить: Я пуп Землі!
Не дам нафти вам і газу, заморожу всіх одразу
Українці з того пруться: Ні, ти – те, що нижче пупця!
В дупі бачили Газпром! Всіх вітаємо з Різдвом!
Додано: Пон 10 січ, 2022 20:48
При всём своём уважении...
Батенька, а Вы реально понимаете содержание выставленной Вами "Новости"?
Вернее её применение в Украине?
max- мощность котла, его совмещение.
Склады их размер пути транспортировки.
Расходы на электроэнергию, топливо, технику.
КПД-?
(последний раз, когда с этим сталкивался пелеты из соломы стоили 300грн/тонну)
....................................................
Не в обиду, но... .
Для этого необходимо малые потребители с большими финансовыми возможностями.
Или комбинация в плате штыбовки органики, в цеху по сжиганию ТБО, или некачественного угля(рядовки в котлах старого образца)
- Вы неправы.
Даже применение тюков из-под Джон-Диров, в стандартизированных шведских котлах,...
- слишком проблемно и трудоёмко в наших условиях.
Это может иметь резко ограниченный масштаб и только в сельской местности.
Но происходящее, сегодня, по захвату Земель, получения с неё урожаев зерновых,....
- Это очень сложный вопрос, для широкого применения.
Додано: Пон 10 січ, 2022 21:45
Re: Ринок енергоносіїв в контексті
Можна продовжувати бла бла … це в стилі укрів яким постійно щось заважає
Найбільша в Данії котельня перейшла на солому та пелети. Тепло для 215 тисяч домівок та електро енергія для 600 тисяч домівок. Без спалювання вугіля чи газу.
Додано: Пон 10 січ, 2022 23:45
Дания
По населению сравнима с ... Донецкой областью, в хорошие годы!
Сколько там металлургических заводов?
Сколько там машиностроительных заводов полного цикла?
Сколько там коксохимических заводов?
Сколько там химических заводов?
Сколько там АЭС?
Сколько там ..................................................
Вы, вообще взрослый человек?
Вы в курсе, что практически все предприятия имели свою коммунальную нишу? И от неё ещё не избавились? Ибо в некоторых случаях это физически невозможно.
Или это ... "просто так" - от великого ума?
Или у Вас уже восприятие Украины, как забытое богом село? На котором паразитируют лица с неукраинскими корнями в происхождении.
Додано: Вів 11 січ, 2022 11:08
хлопа якось трохи заклинило з тією соломою. і ніяк не відпустить. хоче і все тут, не зважаючи ні на що. як в дитячому садочку. а те що той же копенгаген майже вдесятеро менший за київ, якось його зовсім не хвилює. цікаво, як він собі уявляє котельню, яка обігріватиме київ? якщо їх будувати всі за містом, то при доставці будуть величезні втрати, як не будуй магістралі. якщо будувати в місті, то як він уявляє собі таку котельню посеред умовної оболоні? як туди доставляти цю солому, як звідти забирати відходи (він напевно не уявляє, що при цьому ще й відходи будуть)? туди що, додатково ще й залізницю будувати? між іншим, склад соломи і вугілля, згрубше однаковий. і те і інше - рослинні рештки. так що вихлоп буде +/- схожий. і головне - де набрати стільки соломи? але на це все начхати - головне лозунг черговий вкинути, а хто з ним буде "любитися" - то вже його зовсім не хвилює.
Додано: Вів 11 січ, 2022 13:19
Re: Ринок енергоносіїв в контексті
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