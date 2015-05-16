Додано: Вів 11 січ, 2022 11:08

Kudrjavuy написав: Ukrainian написав: Kudrjavuy написав: max- мощность котла, его совмещение.

Склады их размер пути транспортировки.

Расходы на электроэнергию, топливо, технику. max- мощность котла, его совмещение.Склады их размер пути транспортировки.Расходы на электроэнергию, топливо, технику.

Можна продовжувати бла бла … це в стилі укрів яким постійно щось заважає



Найбільша в Данії котельня перейшла на солому та пелети. Тепло для 215 тисяч домівок та електро енергія для 600 тисяч домівок. Без спалювання вугіля чи газу. Можна продовжувати бла бла … це в стилі укрів яким постійно щось заважаєНайбільша в Данії котельня перейшла на солому та пелети. Тепло для 215 тисяч домівок та електро енергія для 600 тисяч домівок. Без спалювання вугіля чи газу.

Дания

По населению сравнима с ... Донецкой областью, в хорошие годы!

Сколько там металлургических заводов?

Сколько там машиностроительных заводов полного цикла?

Сколько там коксохимических заводов?

Сколько там химических заводов?

Сколько там АЭС?

Сколько там ..................................................

Вы, вообще взрослый человек?

Вы в курсе, что практически все предприятия имели свою коммунальную нишу? И от неё ещё не избавились? Ибо в некоторых случаях это физически невозможно.

Или это ... "просто так" - от великого ума?

Или у Вас уже восприятие Украины, как забытое богом село? На котором паразитируют лица с неукраинскими корнями в происхождении. По населению сравнима с ... Донецкой областью, в хорошие годы!Сколько там металлургических заводов?Сколько там машиностроительных заводов полного цикла?Сколько там коксохимических заводов?Сколько там химических заводов?Сколько там АЭС?Сколько там ..................................................Вы в курсе, что практически все предприятия имели свою коммунальную нишу? И от неё ещё не избавились? Ибо в некоторых случаях это физически невозможно.Или это ... "просто так" - от великого ума?Или у Вас уже восприятие Украины, как забытое богом село? На котором паразитируют лица с неукраинскими корнями в происхождении.

хлопа якось трохи заклинило з тією соломою. і ніяк не відпустить. хоче і все тут, не зважаючи ні на що. як в дитячому садочку. а те що той же копенгаген майже вдесятеро менший за київ, якось його зовсім не хвилює. цікаво, як він собі уявляє котельню, яка обігріватиме київ? якщо їх будувати всі за містом, то при доставці будуть величезні втрати, як не будуй магістралі. якщо будувати в місті, то як він уявляє собі таку котельню посеред умовної оболоні? як туди доставляти цю солому, як звідти забирати відходи (він напевно не уявляє, що при цьому ще й відходи будуть)? туди що, додатково ще й залізницю будувати? між іншим, склад соломи і вугілля, згрубше однаковий. і те і інше - рослинні рештки. так що вихлоп буде +/- схожий. і головне - де набрати стільки соломи? але на це все начхати - головне лозунг черговий вкинути, а хто з ним буде "любитися" - то вже його зовсім не хвилює.