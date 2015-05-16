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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 165166167168>
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 19:21

Нива Переяславщины" прошла 2021 год без особых потерь только потому, что мы практически не используем газ, что позволило существенно сэкономить. В настоящее время все наши животноводческие комплексы и основные производственные мощности комбикормового завода по производству гранулированных комбикормов, мясоперерабатывающего цеха, офисные помещения отапливаются за счет побочного продукта нашего земледелия - соломы, которая в 17 раз дешевле газа", - говорится в сообщении ассоциации со ссылкой на Шакеля.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 08:09

Доброго ранку , православні.
На юге сухой солнечный день с +2 утром. Идеально для работы множественных солнечных станций , а также для генерации тепла кондиционерами и тепловыми насосами.



Хворий карлик у кремлі верещить: Я пуп Землі!
Не дам нафти вам і газу, заморожу всіх одразу
Українці з того пруться: Ні, ти – те, що нижче пупця!
В дупі бачили Газпром! Всіх вітаємо з Різдвом!
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 16:21

Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 16:30

Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 20:48

  Ukrainian написав: соломы, которая в 17 раз дешевле газа", - говорится в сообщении ассоциации со ссылкой на Шакеля.

При всём своём уважении... :roll: :mrgreen: :mrgreen:
Батенька, а Вы реально понимаете содержание выставленной Вами "Новости"?
Вернее её применение в Украине?
max- мощность котла, его совмещение.
Склады их размер пути транспортировки.
Расходы на электроэнергию, топливо, технику.
КПД-?
(последний раз, когда с этим сталкивался пелеты из соломы стоили 300грн/тонну)
....................................................
Не в обиду, но... .
Для этого необходимо малые потребители с большими финансовыми возможностями.
Или комбинация в плате штыбовки органики, в цеху по сжиганию ТБО, или некачественного угля(рядовки в котлах старого образца)
- Вы неправы.

Даже применение тюков из-под Джон-Диров, в стандартизированных шведских котлах,...
- слишком проблемно и трудоёмко в наших условиях.
Это может иметь резко ограниченный масштаб и только в сельской местности.
Но происходящее, сегодня, по захвату Земель, получения с неё урожаев зерновых,....
- Это очень сложный вопрос, для широкого применения.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 21:45

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  Kudrjavuy написав:max- мощность котла, его совмещение.
Склады их размер пути транспортировки.
Расходы на электроэнергию, топливо, технику.

Можна продовжувати бла бла … це в стилі укрів яким постійно щось заважає

Найбільша в Данії котельня перейшла на солому та пелети. Тепло для 215 тисяч домівок та електро енергія для 600 тисяч домівок. Без спалювання вугіля чи газу.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 11:08

  Kudrjavuy написав:
  Ukrainian написав:
  Kudrjavuy написав:max- мощность котла, его совмещение.
Склады их размер пути транспортировки.
Расходы на электроэнергию, топливо, технику.

Можна продовжувати бла бла … це в стилі укрів яким постійно щось заважає

Найбільша в Данії котельня перейшла на солому та пелети. Тепло для 215 тисяч домівок та електро енергія для 600 тисяч домівок. Без спалювання вугіля чи газу.

Дания
По населению сравнима с ... Донецкой областью, в хорошие годы!
Сколько там металлургических заводов?
Сколько там машиностроительных заводов полного цикла?
Сколько там коксохимических заводов?
Сколько там химических заводов?
Сколько там АЭС?
Сколько там ..................................................
Вы, вообще взрослый человек?
Вы в курсе, что практически все предприятия имели свою коммунальную нишу? И от неё ещё не избавились? Ибо в некоторых случаях это физически невозможно.
Или это ... "просто так" - от великого ума? :shock: :cry:
Или у Вас уже восприятие Украины, как забытое богом село? На котором паразитируют лица с неукраинскими корнями в происхождении.


хлопа якось трохи заклинило з тією соломою. і ніяк не відпустить. хоче і все тут, не зважаючи ні на що. як в дитячому садочку. а те що той же копенгаген майже вдесятеро менший за київ, якось його зовсім не хвилює. цікаво, як він собі уявляє котельню, яка обігріватиме київ? якщо їх будувати всі за містом, то при доставці будуть величезні втрати, як не будуй магістралі. якщо будувати в місті, то як він уявляє собі таку котельню посеред умовної оболоні? як туди доставляти цю солому, як звідти забирати відходи (він напевно не уявляє, що при цьому ще й відходи будуть)? туди що, додатково ще й залізницю будувати? між іншим, склад соломи і вугілля, згрубше однаковий. і те і інше - рослинні рештки. так що вихлоп буде +/- схожий. і головне - де набрати стільки соломи? але на це все начхати - головне лозунг черговий вкинути, а хто з ним буде "любитися" - то вже його зовсім не хвилює.
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 13:19

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

У поточному опалювальному сезоні в Україні споживання електроенергії зросло приблизно на 6%, а споживання газу впало приблизно на стільки ж. Основне навантаження несе атомна генерація.

Про це йшлося на брифінгу міністра енергетики Германа Галущенка.

"Відбувається істотне підвищення споживання електричної енергії. Якщо порівнювати з минулим опалювальним сезоном, то споживання зросло приблизно на 6%. Відповідно, це вимагає більш стабільної роботи енергосистеми", - сказав він.

При цьому міністр зазначив, що споживання газу впало приблизно на ті ж 5-6%.

За його словами, в поточному опалювальному сезоні основне навантаження несе атомна генерація. Зокрема, частка АЕС у виробництві електроенергії в 2021 році зросла до 55% в порівнянні з 51% в 2020 році. Крім того, ТЕС і ТЕЦ дають 29-30% електроенергії, а ГЕС і ГАЕС - близько 6%.
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 16:36

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  wild.tomcat написав:копенгаген

Населення 600 тис і взагалі на острові знаходиться і якось возять. А в укрів постійно щось заважає як не … короткий то сорочка довга
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 16:50

  Ukrainian написав:
  wild.tomcat написав:копенгаген

Населення 600 тис і взагалі на острові знаходиться і якось возять.


а в києві 3М населення. різницю відчуваєте чи відчувалка зламалася? нічого що в пятеро більше і відповідно по розмірах стільки ж. ця котельня, про яку ви тут так невтомно говорите, невже вона посеред копенгагена стоїть? при розмірах копенгагена (і його кліматі) можна будувати ці станції на перефирії і качати теплоносій по місту, з прийнятними втратами. при розмірах києва (і його кліматі) такий фортєль не пройде. відповідно, потрібні котельні і в т.ч. посеред (чи поруч) масивів, які обігріваються. от я вас і питаю, яким чином це має бути?

  Ukrainian написав:
  wild.tomcat написав:копенгаген

А в укрів постійно щось заважає як не … короткий то сорочка довга


та так, так само, як є категорія яким ...діти не мішки ж носити. в них все легко.
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