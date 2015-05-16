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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 11 січ, 2022 17:11
wild.tomcat
, ну Київ ок. Але ж у нас обл.центрів по 300-600 тис повно. І вони газ теж смокчуть.
Проте я теж розумію, що тюками объемними
таке не повозиш. Треба преси с додаванням якоїсь смоли (я прямо мрію, щоб це була природна смола з сосни
) .
Затрати будуть і не малі, проте чи багато у нас інших варіантів?
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Додано: Вів 11 січ, 2022 20:25
wild.tomcat написав:
потрібні котельні і в т.ч. посеред (чи поруч) масивів, які обігріваються. от я вас і питаю, яким чином це має бути?
Данці переобладнали існуючі котельні на твердому паливі та газу на солому
От Україні потрібно існуючі котельні переводити на біопаливо
Чи продовжувати купляти російський газ та австрійське вугіля?
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Додано: Вів 11 січ, 2022 23:33
Ukrainian написав: wild.tomcat написав:
копенгаген
Населення 600 тис і взагалі на острові знаходиться і якось возять. А в укрів постійно щось заважає як не … короткий то сорочка довга
Давайте попробуем с Вами на пальцах:
Копенгаген - Мариуполь.
1:1
В Мариуполе мощностей Иллича и Азовстали на порядок более, что бы закрыть потребности города в тепле.(избытка генерируемого тепла)
С эргональных законов - это бред самоубийцы.
Но там же достаточно таких предприятий как Азовмаш, Порт и припортовые заводы, ....
Куда поставка тепла в таком случае приемлема, но экономически это не может быть "выгодно".Пожалуйста, для Вас направление работы - создать отбор тепла там, где его переизбыток и направить его на расстояние от 10 и до 20км.
Использование воды, как теплоносителя - неприемлемо. С экономической эффективностью в 2-3 раза превышающую генерацию тепла в газовых-мазутных-угольных котельных, с соблюдением всех экологических норм и требований.
Хочу отдельно отметить, что китайские цяцьки с генарацией электроэнергии по указанному принципу видел своими глазами.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Вів 11 січ, 2022 23:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 11 січ, 2022 23:38
Ukrainian написав: wild.tomcat написав:
потрібні котельні і в т.ч. посеред (чи поруч) масивів, які обігріваються. от я вас і питаю, яким чином це має бути?
Данці переобладнали існуючі котельні на твердому паливі та газу на солому
От Україні потрібно існуючі котельні переводити на біопаливо
Чи продовжувати купляти російський газ та австрійське вугіля?
Вам нужна солома?
Почём Вы сможете её купить?
В каком виде? Тюки, кирпичи, пелеты, насыпом, ...???
Самовывоз или транспорт мой?
За ваши деньги в любую точку Украины.
Правда с нового урожая.
И не имейте людям их усталые почки в Рождественские вечера.
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