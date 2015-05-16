хлопа якось трохи заклинило з тією соломою. і ніяк не відпустить. хоче і все тут, не зважаючи ні на що. як в дитячому садочку. а те що той же копенгаген майже вдесятеро менший за київ, якось його зовсім не хвилює. цікаво, як він собі уявляє котельню, яка обігріватиме київ? якщо їх будувати всі за містом, то при доставці будуть величезні втрати, як не будуй магістралі. якщо будувати в місті, то як він уявляє собі таку котельню посеред умовної оболоні? як туди доставляти цю солому, як звідти забирати відходи (він напевно не уявляє, що при цьому ще й відходи будуть)? туди що, додатково ще й залізницю будувати? між іншим, склад соломи і вугілля, згрубше однаковий. і те і інше - рослинні рештки. так що вихлоп буде +/- схожий. і головне - де набрати стільки соломи? але на це все начхати - головне лозунг черговий вкинути, а хто з ним буде "любитися" - то вже його зовсім не хвилює.