Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
wild.tomcat , ну Київ ок. Але ж у нас обл.центрів по 300-600 тис повно. І вони газ теж смокчуть. Проте я теж розумію, що тюками объемними таке не повозиш. Треба преси с додаванням якоїсь смоли (я прямо мрію, щоб це була природна смола з сосни ) . Затрати будуть і не малі, проте чи багато у нас інших варіантів?
Населення 600 тис і взагалі на острові знаходиться і якось возять. А в укрів постійно щось заважає як не … короткий то сорочка довга
Давайте попробуем с Вами на пальцах: Копенгаген - Мариуполь. 1:1 В Мариуполе мощностей Иллича и Азовстали на порядок более, что бы закрыть потребности города в тепле.(избытка генерируемого тепла) С эргональных законов - это бред самоубийцы. Но там же достаточно таких предприятий как Азовмаш, Порт и припортовые заводы, .... Куда поставка тепла в таком случае приемлема, но экономически это не может быть "выгодно".
Пожалуйста, для Вас направление работы - создать отбор тепла там, где его переизбыток и направить его на расстояние от 10 и до 20км. Использование воды, как теплоносителя - неприемлемо. С экономической эффективностью в 2-3 раза превышающую генерацию тепла в газовых-мазутных-угольных котельных, с соблюдением всех экологических норм и требований.
Хочу отдельно отметить, что китайские цяцьки с генарацией электроэнергии по указанному принципу видел своими глазами.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 11 січ, 2022 23:40, всього редагувалось 1 раз.
wild.tomcat написав:потрібні котельні і в т.ч. посеред (чи поруч) масивів, які обігріваються. от я вас і питаю, яким чином це має бути?
Данці переобладнали існуючі котельні на твердому паливі та газу на солому От Україні потрібно існуючі котельні переводити на біопаливо Чи продовжувати купляти російський газ та австрійське вугіля?
Вам нужна солома? Почём Вы сможете её купить? В каком виде? Тюки(Из под Джон Дира), кирпичи(совковый стандарт), пелеты, насыпом, ...??? Самовывоз или транспорт мой? Возможна отгрузка в вагоны - но я бы не рекомендовал по целому ряду серьёзных причин. И по этим причинам Ж/Д навряд ли возьмётся. За ваши деньги в любую точку Украины. Правда с нового урожая. И не имейте людям их усталые почки в Рождественские вечера.
wild.tomcat написав:хлопа якось трохи заклинило з тією соломою. і ніяк не відпустить. хоче і все тут, не зважаючи ні на що. як в дитячому садочку. а те що той же копенгаген майже вдесятеро менший за київ, якось його зовсім не хвилює. цікаво, як він собі уявляє котельню, яка обігріватиме київ? якщо їх будувати всі за містом, то при доставці будуть величезні втрати, як не будуй магістралі. якщо будувати в місті, то як він уявляє собі таку котельню посеред умовної оболоні? як туди доставляти цю солому, як звідти забирати відходи (він напевно не уявляє, що при цьому ще й відходи будуть)? туди що, додатково ще й залізницю будувати? між іншим, склад соломи і вугілля, згрубше однаковий. і те і інше - рослинні рештки. так що вихлоп буде +/- схожий. і головне - де набрати стільки соломи? але на це все начхати - головне лозунг черговий вкинути, а хто з ним буде "любитися" - то вже його зовсім не хвилює.
Не совсем "НОВИЙ ЛОЗУНГ" - на этом можно хорошо подлахматиться. На ровном месте и на пять лет гарантировано лет, валять дурачка за бюджетные деньги да ещё и в валюте.(за счёт пенсионеров, что недополучат пенсию) Катаясь за бюджетный счёт по Европе.
Міненерго: Україна планує використовувати данський досвід для підвищення гнучкості енергосистеми, розвитку «зеленої» енергетики та впровадження енергоефективних інструментів 11:18 | Fin.Org.UA за інформацією КМУ http://www.fin.org.ua/news/1430488
У рамках Українсько-данського енергетичного партнерства будуть розроблені рекомендації для України щодо забезпечення збалансованої роботи енергосистеми, впровадження нових маневрових потужностей, розвитку та інтеграції «зеленої» енергетики, впровадження енергоефективних інструментів в енергосекторі. Про це йшлося на загальній зустрічі з представниками місії Данського енергетичного агентства в рамках УДЕП. У заході взяли участь представники Міненерго, Держенергоефективності, НЕК «Укренерго», профільні експерти. Під час зустрічі сторони обговорили пріоритети в рамках програми Українсько-данського партнерства та план виконання робочої програми на 2022 рік. Одним з головних завдань для України в контексті майбутньої синхронізації української енергосистеми з європейською ENTSO-E є підвищення гнучкості ОЕС України. Учасники зустрічі домовилися про спільну розробку рекомендацій щодо забезпечення збалансованої роботи енергосистеми на основі данського досвіду. Важливим напрямком для співпраці в рамках програми також стане розвиток «зеленої» енергетики та її подальша інтеграція до енергетичної системи. Зокрема, у ході зустрічі було приділено увагу перспективам розвитку офшорної вітрової енергетики та біометану, адже Данія має значний досвід у цих сферах. Крім того, реалізація програми передбачає співпрацю у напрямку підвищення енергоефективності в енергетиці та модернізації систем централізованого опалення. Довідково Українсько-данська програма енергетичного партнерства – підтримка зеленого переходу України (УДЕП 2021-2026) розрахована на 5 років. Вона передбачає співпрацю Данського енергетичного агентства з Міністерством енергетики України та Міністерством розвитку громад та територій України за наступними напрямками: стратегічне планування в енергетиці, інтеграція відновлюваної енергетики, енергоефективність у промисловості, виробництві тепла та енергії, централізоване теплопостачання.
Пускай и полное дерьмо, но из хорошей семьи. Проблема для него была бы если он на общих условиях, в Украине взялся бы это воплощать в жизнь - тогда для него была бы жопа.
Ukrainian З якого джерела фінасувати переобладнання котелен? Логістика використання соломи як джерела енергії у нас відсутня повністю. У теорії солома - супер, на практиці - лише у сільській місцевості. Враховуючи те, що у нас відсутні кошти та бажання утеплити будинки, при чому ефект був би майже миттєвий, роздуми про солому питання майбутнього.
xaos_22 написав:Ukrainian З якого джерела фінасувати переобладнання котелен? Логістика використання соломи як джерела енергії у нас відсутня повністю. У теорії солома - супер, на практиці - лише у сільській місцевості. Враховуючи те, що у нас відсутні кошти та бажання утеплити будинки, при чому ефект був би майже миттєвий, роздуми про солому питання майбутнього.
Здесь и Вы не правы. Это для некоторых вопрос прошедших дней. Под солому(пелеты) - требуется переоборудование даже сельских печек. И в то же время малый КПД.
Под шведские установки... - там совершенно иная свадьба - И вновь на выходе большие проблемы. При чём в наших условиях для удавления этого есть удушающая налоговая составляющая.
Експерти Біоенергетичної асоціації України прогнозують швидке зростання виробництва біометану в Україні вже з 2022 року, в тому числі на експорт у країни ЄС. Україна може потенційно виробляти до 10 млрд м3 біометану/рік з аграрних відходів і залишків: гній, послід, солома злакових, стебла кукурудзи, стебла соняшника, жом цукрових буряків, меляса, силос кукурудзи та інші.
Нові можливості розвитку аграрного бізнесу з’явилися після прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку виробництва біометану» № 1820-IX від 21.10.2021 р.
Ukrainian написав:Україна може потенційно виробляти до 10 млрд м3
Ukrainian написав:10 млрд Карл
Ukrainian написав:тому числі на експорт у країни ЄС.
Вспомнилось агитка 1991 года: "Україна виробляє 90% від союзного виробництва... (и дальше перечень). Ми можемо всю Європу забезпечити (и дальше перечень).."
Но оказалось, что потенцийно - это только потенцийно.
Даже Вы умудрились обратить внимание на потуги этого лица.
Только для стабильной работы, при условии собственной добычи 200 000 000 тон угля, отдельно по урану, торфу, лесу,... промышленности Потребность Украины в газе порядка 50 миллиардов кубов / год. И это без учёта потребления автотранспортом.(сжиженный газ - по газификации автотранспорта Украина в мировых лидерах)
О чём бредит "этот мальчик из хорошей семьи?"(Ukrainian) - О казённых деньгах "на проекты от шарлатанов" viewtopic.php?p=5373773#p5373773 уровня малого села. А говорят Украина бедная...?