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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 13 січ, 2022 00:31
Ukrainian написав:Kudrjavuy
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Нет!
"Просто не хочу второй раз кушать шиколадку."
И, что бы у меня изо рта, крали то же не хочется.
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Kudrjavuy
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