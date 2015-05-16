Додано: Пон 17 січ, 2022 02:19

Ukrainian написав: Kudrjavuy

Критикуєш ? Пропонуй. Немає що запропонувати? Сиди і не бібікай. Критикуєш ? Пропонуй. Немає що запропонувати? Сиди і не бібікай.

Я не Kudrjavuy но предложу, в частности столько раз Вам предлагал переехать жить из благополучной Канады где Вы обитаете в так горячо Вами любимую Украину, но что то никак не срастается у ВасТак когда Вас ждать на ПМЖ, на благословенной Украинской земле за которую Вы так радеете на словаха то мы тут без Вас, я вам об этом уже неоднократно писал просто не справляемсяВы там в Канаде явно мните себе что лучше знаете наши реалии и что и как нам надо, ну так приезжайте на ПМЖ и реализуйте свои идеи, а не только бибикайте на словах, на Украинском форуме, постоянно вбрасывая авно на вентилятор, чет Вас Канадские форумы не интересуют, а вот тут у нас постоянно вбрасываете своим бибиканьем авно на вентилятор, гоу гоу - Украина Вас ждет, а пока Вы не переехали, я считаю, что Вы своим бибиканьем/писаниной на Украинском форуме занимаетесь безответственным вбросом аваа на вентилятор и не более.Повторю в очередной раз свой вопрос-так когда Вас ждать на ПМЖ в Украине о которой Вы на словах так радеете, что бы замечательные идеи которые поддерживаете и о которых пишете начали на месте в Украине реализовывать в жизнь, а не бибикать из благополучной КанадыПо теме ветки, EIA ожидают устойчивой цены на газ в районе $4/MMBtu (прогнозная цена фьючерс на природный газ NG)наблюдаю за данным фьючем, мне он интересен как газ ставший основным балансирующим газом на спотовом рынке ЕС. Скандинавы будут сокращать добычу газа в связи с истощением запасов и экологическими озабоченностями (землетрясения в местах добычи), такие же проблемы могут возникнуть и в США, там тоже есть экологические опасения в связи с землетрясениями и загрязнением вод химикатами, кроме того власти США судя по всему не хотят, что бы у них поднялись цены внутри США из за массового вывоза газа на экспорт (рост цен газа сократит конкурентоспособность экономики США на мировых рынках), поэтому там уже звучат предложения запретить экспорт газа, по крайней мере разрешений но строительство новых терминалов по сжижению газа которые должны были бы быть введены в эксплуатацию власти США уже не выдают и после 2025 г. новых терминалов не планируется. Думаю у газа еще достаточно долго все буде хорошо, зеленый переход это в серьез и на долго но пока они даже от угля не могут отказаться, ЕС планирует переход на 2050 г. и газ вроде как хотят признать зеленой энергией на переходный период, а пока у них полно угольных станций и растет его потребление, китайца те вообще на 2060 г. планируют переход, а пока и у них растет угольная генерация-в таких условиях вообще непонятно о каком зеленом переходе можно говорить в обозримой перспективе.При прогнозировании цен на газ в Украине, нужно исходить из реалий, а не из фантазий бибикающих канадцев которые почему то взяли себе ник-Ukrainian и кроме написания текстов на украинском никакого больше отношения к Украине иметь не хотят, а реалии на газовом рынке Европы и Украины в частности таковы:1. добыча/производство собственного газа в Украине сокращается и его не хватает даже на покрытие нужд населения в газе и отоплении,2. нет прямых долгосрочных контрактов и нет прямого доступа к поставщикам импортного газа которые являлись бы его производителями/добытчиками, все идет через посредников/прокладки и/или чужие газопроводы-реально для Украины прямым поставщиком может быть только газ РФ, у них есть и добыча газа, его излишки которые они поставляют на импорт, есть и труба с прямым доступом к территории Украины, но кому то явно выгодно делать все через посредников/виртуальный реверс и рассказывать сказки сколько лет мы уже не закупаем агрессорский газ с РФ, при этом те кому это выгодно с прокладки имеют свое, Газпром имеет свое, в накладе только потребители внутри Украины платящие дополнительно за прокладку,3. надо анализировать как динамику роста потребления так динамику изменения добычи, а так же ввода СПГ терминалов в мире, доля законтрактованных в направлении Азия/Европа. Доля не привязанных/свободных объёмов газа-сейчас 10-15% т.к. большая часть СПГ законтрактована и поставляется по долгосрочным контрактам как и трубопроводный газ Газпрома.4. падение добычи+, закрытие атомных станций в Германии и угольных в ЕС+, деградация спроса из за высоких цен-,5. стратегия Газпрома — объемы на ЭТП спота,6. объёмы свободного газа в хранилищах и СПГ который может быть перенаправлен из региона в регион,7. ценовая конкуренция с Азией,8. цены на СПГ в Азии.P.S. еще раз, Вас очень прошу, переезжайте на ПМЖ в Украину, проектов и слов вроде правильных много, но без Вас у нас и компрадоров/номиналов-правящего режима по большому счету ничего не получается кроме как зарабатывать на белом золоте-украинских гастарбайтерах, только за счет них родимых и их переводам в Украину, фактически держится относительная стабильность нашей экономики, страны, режима. Украинская добыча газа из года в год сокращается несмотря на заверения каждый год чинуш и режима после майдана, что Украина вот вот если не в этом то в следующем году нарастит добычу и покроет собственные нужды полностью да еще и начнет экспортировать газ и так каждый год, но пока реально, Украина может в условиях непрекращающегося падения собственного производства газа и импотенции режима в этой отрасли, только сокращать производство газа и сокращать объёмы потребления газа за счет деиндустриализации страны и сокращения численности населения потреблявших газ.