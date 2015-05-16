Додано: П'ят 28 січ, 2022 18:10

vitaliian написав: oleg49 написав: Как по мне, никуда не делись факторы которые толкают гривну вверх. Причем, данных факторов не было январе 2018, когда курс был на близких значениях. Как по мне, никуда не делись факторы которые толкают гривну вверх. Причем, данных факторов не было январе 2018, когда курс был на близких значениях. а в октябре ноябре эти факторы были? а в октябре ноябре эти факторы были?

Необоснованное (ИХМО) укрепление гривны октябре-ноябре было связано: с ничтожными закупками газа и угля, щедростью МВФ. + повезло с погодой которая повлияла на урожай. В "погоду" запишем и дешевые удобрения в 2021.Как только пошли закупки угля, гривна стала проседать. У меня нет оснований, не верить заявлению Коболева, что в 1-м квартале придется закупить 2 млрд.кубов газа.В 2014 (!) минимальные запасы газа были 7.2 млрд.Сейчас 11.45 млрд. Поднимаем 75-85 млн в день. Так что есть шанс увидеть исторические минимумы по запасам (если это технически возможно), если не будем закупать газ.Кстати, гос. ТЕС и ТЕЦ до сих пор балду валяют из-за отсутствия угля и газа(их видно по желтым прямоугольникам). Работают только Ахметовские (на полную). А Ахметов не тот кто забудет выставить счет. И это все при том, что в страну идет постоянный переток электроэнергии. Сегодня на пике 0.5ГВт, позавчера 1 ГВт.