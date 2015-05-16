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кто-то говорил что практический физический реверс , настоящий реверс газа из Европы - это копейки на фоне общего количества и практически не возможен. То есть труба одна, а мы просто покупаем физический российский газ через Европейских посредников на бумаге, никакой "перемычки" и "обратной" трубы нету. Меня это интересует не столько в свете курса и экономики , а в свете кхм... настоящей энергетической безопасности западной Украины ( да своя рубашка ближе к телу) в случае , как бы это сказать корректно, физической не работоспособности газопровода, отсутствия практической прокачки газа из рф в Европу по наших турбопроводах. Перефразирую - если рф перестанет прокачивать газ в Украину , сможем ли мы получать по нашему газопроводу сжиженный газ из Европы по настоящему практическому реверсу, не на бумаге , а настоящий "розжиженный" газ из Европы в Украину.
Востаннє редагувалось yama в Сер 26 січ, 2022 22:54, всього редагувалось 1 раз.
yama написав:если рф перестанет прокачивать газ в Украину , сможем ли мы получать по нашему газопроводу сжиженный газ из Европы по настоящему практическому реверсу, не на бумаге , а настоящий "розжиженный" газ из Европы в Украину.
1 Польща має можливості отримувати танкери 2 Прибалти мають можливість отримувати танкери 3 Газопровід Одеса-Броди - ще цілий 4 Нам то треба не так вже й багато - якихось 10-15 млрд м3 5 Ну і 15 енергоблоків АЕС - нам в допомогу
oleg49 написав:Как по мне, никуда не делись факторы которые толкают гривну вверх. Причем, данных факторов не было январе 2018, когда курс был на близких значениях.
а в октябре ноябре эти факторы были?
Необоснованное (ИХМО) укрепление гривны октябре-ноябре было связано: с ничтожными закупками газа и угля, щедростью МВФ. + повезло с погодой которая повлияла на урожай. В "погоду" запишем и дешевые удобрения в 2021. Как только пошли закупки угля, гривна стала проседать. У меня нет оснований, не верить заявлению Коболева, что в 1-м квартале придется закупить 2 млрд.кубов газа. В 2014 (!) минимальные запасы газа были 7.2 млрд. https://www.slovoidilo.ua/2020/09/14/in ... 2020-rokax Сейчас 11.45 млрд. Поднимаем 75-85 млн в день. Так что есть шанс увидеть исторические минимумы по запасам (если это технически возможно), если не будем закупать газ. https://utg.ua/utg/business-info/analit ... aneli.html Кстати, гос. ТЕС и ТЕЦ до сих пор балду валяют из-за отсутствия угля и газа https://ua.energy/blocks/ (их видно по желтым прямоугольникам). Работают только Ахметовские (на полную). А Ахметов не тот кто забудет выставить счет. И это все при том, что в страну идет постоянный переток электроэнергии. Сегодня на пике 0.5ГВт, позавчера 1 ГВт.
Востаннє редагувалось oleg49 в П'ят 28 січ, 2022 18:16, всього редагувалось 1 раз.
Чем хуже работают люди при власти, тем больше они зарабатывают Поэтому и растет импорт электроэнергии из Беларуси. Ай да Арахамия, ай да с@кин сын
Читаю о том, что в 2021 году и в январе 2022 года Украина уже импортировала из Беларуси электроэнергии на 3,9 млрд грн. Это на 2 млрд грн больше, чем было импортировано электроэнергии из России и Беларуси за весь 2020 и семь месяцев 2019 года.
Ну импортировали и импортировали, что тут такого? А есть нюанс. Импорт электроэнергии – вещь, во многом, вынужденная, чтобы перекрыть нехватку э\э внутри страны. Чем хуже ситуация в энергетике Украины, тем больше нужно импортировать. И… тем это выгоднее тем представителям власти, которые освоили нехитрую, но весьма прибыльную схему импорта белорусской электроэнергии через эмиратскую прокладку. Еще раз, вдумайтесь, – чем хуже они работают, тем больше они зарабатывают. Ай да Арахамия, ай да су*ин сын.