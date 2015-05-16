Чем хуже работают люди при власти, тем больше они зарабатывают

Поэтому и растет импорт электроэнергии из Беларуси. Ай да Арахамия, ай да с@кин сын



Читаю о том, что в 2021 году и в январе 2022 года Украина уже импортировала из Беларуси электроэнергии на 3,9 млрд грн. Это на 2 млрд грн больше, чем было импортировано электроэнергии из России и Беларуси за весь 2020 и семь месяцев 2019 года.



Ну импортировали и импортировали, что тут такого? А есть нюанс. Импорт электроэнергии – вещь, во многом, вынужденная, чтобы перекрыть нехватку э\э внутри страны. Чем хуже ситуация в энергетике Украины, тем больше нужно импортировать. И… тем это выгоднее тем представителям власти, которые освоили нехитрую, но весьма прибыльную схему импорта белорусской электроэнергии через эмиратскую прокладку. Еще раз, вдумайтесь, – чем хуже они работают, тем больше они зарабатывают. Ай да Арахамия, ай да су*ин сын.



Вячеслав Чечило