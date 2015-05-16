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Ринок енергоносіїв
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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 171172173174
Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 21:54

  Denik написав:Дурість.
В харчовій 100% можна замінити або електричними печами, або котлами на пелеті з бункером - такі не потребують обслуговування та регулюються. Приклад - МЕЗи.
Цегла - зараз відсотків 15 ринку. Не бачу проблему використовувати вугілля.
Цементна галузь у всьому світі крім скрепців працює на вугіллі


Вы когда-нибудь имели дело с проектной деятельностью, или из учебных пособий Best Practices не вылазите? Чтобы на производстве что-то заменить, необходимы как минимум 1) свободные длинные деньги и 2) время на реализацию. Иначе это @что-то@ УЖЕ было бы заменено и в ваших ценных рекомендациях никто бы не нуждался.

Все капиталоемкое (а в промпроизводстве, открою большую тайну, буквально все капиталоемкое) должно сперва попасть в инвестиционную программу предприятия, поскольку требует отвлечения финансовых, интеллектуальных, управленческих и прочих ресурсов. И только за этим следует сама стадия реализации. Ничто проектное не делается с кондачка, а изменения занимают годы.

Посмотрите на износ основных фондов - в большинстве "классических" (т.е. появившихся до цифровой экономики) отраслей он критически высок. Почему тормозит процесс модернизации? Потому что консультанта Деника не наняли, или все-таки по более фундаментальным причинам?
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 22:59

Не долго музыка играла.


https://enkorr.ua/ru/news/gazoprovod_ya ... len/249601
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 11:59

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  zРадио написав:Все капиталоемкое (а в промпроизводстве, открою большую тайну, буквально все капиталоемкое) должно сперва попасть в инвестиционную программу предприятия, поскольку требует отвлечения финансовых, интеллектуальных, управленческих и прочих ресурсов. И только за этим следует сама стадия реализации. Ничто проектное не делается с кондачка, а изменения занимают годы.

Посмотрите на износ основных фондов - в большинстве "классических" (т.е. появившихся до цифровой экономики) отраслей он критически высок. Почему тормозит процесс модернизации? Потому что консультанта Деника не наняли, или все-таки по более фундаментальным причинам?

Це Ви - повний профан в енергетиці. Капіталоємне обладнання - це АЕС 6-9 тис. дол на кіловат встановленої потужності, ТЕС на біопаливі - 4-6 тис. дол., ТЕС на вугіллі - 2 тис. доларів.
Просто сам по собі 12 кВт. котел коштує 300 доларів, тобто десь від 25 дол. за Кіловат.
З насосами, автоматикою, пристроями безпеки 50-100 доларів за кВт. :D
Тобто Ви назвали капіталоємними технічні об'єкти які є в 100 разів дешевшими за капіталоємні :D
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 12:49

  Denik написав:Це Ви - повний профан в енергетиці. Капіталоємне обладнання - це АЕС 6-9 тис. дол на кіловат встановленої потужності, ТЕС на біопаливі - 4-6 тис. дол., ТЕС на вугіллі - 2 тис. доларів.
Просто сам по собі 12 кВт. котел коштує 300 доларів, тобто десь від 25 дол. за Кіловат.
З насосами, автоматикою, пристроями безпеки 50-100 доларів за кВт. :D
Тобто Ви назвали капіталоємними технічні об'єкти які є в 100 разів дешевшими за капіталоємні :D


Я вам предельно понятно выше объяснил - все, что модернизируется быстро и дешево, уже сделано без ваших ценных советов и отражено в энергетическом балансе. Все, что не сделано - оставлено как есть не потому, что некому подсказать, а потому что это невозможно, или нецелесообразно делать.

Вы нигде не стажируетесь? Уж очень сильно ваши рекомендации отдают задором воодушевленного студента, которому показали производственный процесс, и тот уже полон "свежими гениальными идеями" о том, как все преобразить за две недели
zРадио
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