|
|
|
Ринок енергоносіїв в контексті
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 02 лют, 2022 21:54
Denik написав:
Дурість.
В харчовій 100% можна замінити
або електричними печами, або котлами на пелеті з бункером - такі не потребують обслуговування та регулюються. Приклад - МЕЗи.
Цегла - зараз відсотків 15 ринку. Не бачу проблему використовувати вугілля.
Цементна галузь у всьому світі крім скрепців працює на вугіллі
Вы когда-нибудь имели дело с проектной деятельностью, или из учебных пособий Best Practices не вылазите? Чтобы на производстве что-то заменить, необходимы как минимум 1) свободные длинные деньги и 2) время на реализацию. Иначе это @что-то@ УЖЕ было бы заменено и в ваших ценных рекомендациях никто бы не нуждался.
Все капиталоемкое (а в промпроизводстве, открою большую тайну, буквально все капиталоемкое) должно сперва попасть в инвестиционную программу предприятия, поскольку требует отвлечения финансовых, интеллектуальных, управленческих и прочих ресурсов. И только за этим следует сама стадия реализации. Ничто проектное не делается с кондачка, а изменения занимают годы.
Посмотрите на износ основных фондов - в большинстве "классических" (т.е. появившихся до цифровой экономики) отраслей он критически высок. Почему тормозит процесс модернизации? Потому что консультанта Деника не наняли, или все-таки по более фундаментальным причинам?
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 12322
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 3214 раз.
- Подякували: 7009 раз.
-
- Профіль
-
16
8
1
3
Додано: Сер 02 лют, 2022 22:59
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 6987
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 468 раз.
- Подякували: 1712 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 03 лют, 2022 11:59
zРадио написав:
Все капиталоемкое (а в промпроизводстве, открою большую тайну, буквально все капиталоемкое) должно сперва попасть в инвестиционную программу предприятия, поскольку требует отвлечения финансовых, интеллектуальных, управленческих и прочих ресурсов. И только за этим следует сама стадия реализации. Ничто проектное не делается с кондачка, а изменения занимают годы.
Посмотрите на износ основных фондов - в большинстве "классических" (т.е. появившихся до цифровой экономики) отраслей он критически высок. Почему тормозит процесс модернизации? Потому что консультанта Деника не наняли, или все-таки по более фундаментальным причинам?
Це Ви - повний профан в енергетиці. Капіталоємне обладнання - це АЕС 6-9 тис. дол на кіловат встановленої потужності, ТЕС на біопаливі - 4-6 тис. дол., ТЕС на вугіллі - 2 тис. доларів.
Просто сам по собі 12 кВт. котел коштує 300 доларів, тобто десь від 25 дол. за Кіловат.
З насосами, автоматикою, пристроями безпеки 50-100 доларів за кВт.
Тобто Ви назвали капіталоємними технічні об'єкти які є в 100 разів дешевшими за капіталоємні
-
Denik
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 1370
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 466 раз.
- Подякували: 949 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 03 лют, 2022 12:49
Denik написав:
Це Ви - повний профан в енергетиці. Капіталоємне обладнання - це АЕС 6-9 тис. дол на кіловат встановленої потужності, ТЕС на біопаливі - 4-6 тис. дол., ТЕС на вугіллі - 2 тис. доларів.
Просто сам по собі 12 кВт. котел коштує 300 доларів, тобто десь від 25 дол. за Кіловат.
З насосами, автоматикою, пристроями безпеки 50-100 доларів за кВт.
Тобто Ви назвали капіталоємними технічні об'єкти які є в 100 разів дешевшими за капіталоємні
Я вам предельно понятно выше объяснил - все, что модернизируется быстро и дешево, уже сделано без ваших ценных советов и отражено в энергетическом балансе. Все, что не сделано - оставлено как есть не потому, что некому подсказать, а потому что это невозможно, или нецелесообразно делать.
Вы нигде не стажируетесь? Уж очень сильно ваши рекомендации отдают задором воодушевленного студента, которому показали производственный процесс, и тот уже полон "свежими гениальными идеями" о том, как все преобразить за две недели
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 12322
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 3214 раз.
- Подякували: 7009 раз.
-
- Профіль
-
16
8
1
3
Додано: Чет 03 лют, 2022 18:22
zРадио написав:
Я вам предельно понятно выше объяснил - все, что модернизируется быстро и дешево, уже сделано без ваших ценных советов и отражено в энергетическом балансе. Все, что не сделано - оставлено как есть не потому, что некому подсказать, а потому что это невозможно, или нецелесообразно делать.
Вы нигде не стажируетесь? Уж очень сильно ваши рекомендации отдают задором воодушевленного студента, которому показали производственный процесс, и тот уже полон "свежими гениальными идеями" о том, как все преобразить за две недели
Ні я просто пророк. Я ще в 2015 році перейшов на опалення кондиціонерами, бо ще тоді зрозумів що Путні може влаштувати таку херню як цього року.
Ну і економіка їх виявилася вчетверо краща аніж центрального опалення з газом за пільговими 8 грн.
-
Denik
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 1370
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 466 раз.
- Подякували: 949 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 04 лют, 2022 14:59
Denik написав:
Ні я просто пророк.
Єврокомісія визначила енергію вироблену на АЕС і ТЕС( але з газу) - екологічно чистою....
Ще будуть дебати в національних урядах..але це рішення Єврокомісії можна змінити тільки у випадку коли 22 країни з 27 будуть проти....
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 25439
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 241 раз.
- Подякували: 2859 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 05 лют, 2022 07:48
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 10735
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1869 раз.
- Подякували: 2676 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|138
|34516
|
|
|107
|40458
|
|
|3
|6758
|
Сер 20 тра, 2015 23:32
]OvO[
|