Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
о переходе с газа на солому и дрова предлагаю на другой ветке. Здесь речь о давлении на платежный баланс - Нафтогаз будет осуществлять наполнение хранилищ в объеме, который обозначит Кабмин (хотя бы потому что денежным донором выступит либо государственный бюджет, либо государственные гарантии по долгу)
zРадио Потрібно реалістично дивитись на речі. В Україні купівельна спроможність населення та рентабельність бізнесу до дозволяє купляти та спалювати газ ціною $600. Ну купить нафтогаз 10 млрд кубів і кому він його продасть по $600 ? От від цього потрібно йти. Ви купите газ по $600 ? Я ні, бо є альтернатива мінімум в два рази дешевша.
Ukrainian написав:Ну купить нафтогаз 10 млрд кубів
Вы верите, что не станет покупать , имея пустые хранилища по итогам зимы? Верите, что будет солому покупать?? Сколько вы за зиму спалите вместо газа соломы -это увидим через год. Но хранилища пустые перед зимой не будут.
Ukrainian написав:zРадио Потрібно реалістично дивитись на речі
Именно Заоблачной цене газа уже больше полугода, за которые никаких радикальных изменений в сфере коммунального хозяйства не сделано (тем более, в части биотоплива - с газа на уголь хотя бы примеры перехода есть).
До начала следующего отопительного сезона - 8 месяцев. Предлагаю вам заняться тем, к чему вы призываете - реалистично смотреть на вещи
zРадио написав:Коболев оценивает потребность в импорте газа для наполнения ПХГ весной-летом "до 10 млрд м3" с ожидаемой ценой в районе 600-800 долларов за 1000 м3 (т.е. до 6-8 млрд долларов в денежном объеме).
Импорт для прохождения текущего отопительного сезона - 500 млн м3 в феврале (порядка 250 млн долларов, поставки уже осуществляются). Март - по погоде
Звідки інформація про ціну газа? Якщо по 500 то треба брати. Змішають з нашим видобутком і буде норм. Прайс для домогосподарств не дуже збільшиться на новий опалювальний сезон. А ось з потребою явно Коболєв перегнув, ярдів 6 вистачить закачати, бо ми можемо з резервом 9 ярдів завершити опалювальний сезон. Може мінуса по цельсію більше і не побачимо в першому півріччі. Бог любить Україну, все для нас чудово складається...
zРадио написав:Коболев оценивает потребность в импорте газа для наполнения ПХГ весной-летом "до 10 млрд м3" с ожидаемой ценой в районе 600-800 долларов за 1000 м3 (т.е. до 6-8 млрд долларов в денежном объеме).
Импорт для прохождения текущего отопительного сезона - 500 млн м3 в феврале (порядка 250 млн долларов, поставки уже осуществляются). Март - по погоде
Звідки інформація про ціну газа? Якщо по 500 то треба брати. Змішають з нашим видобутком і буде норм. Прайс для домогосподарств не дуже збільшиться на новий опалювальний сезон. А ось з потребою явно Коболєв перегнув, ярдів 6 вистачить закачати, бо ми можемо з резервом 9 ярдів завершити опалювальний сезон. Може мінуса по цельсію більше і не побачимо в першому півріччі. Бог любить Україну, все для нас чудово складається...
9 не залишиться, десь 7 млрд буде на кінець опалювального сезону.
Shaman написав: лучше хоть над аргументами подумайте
Студенти щось тягнуть на рокету і не можуть зрозуміти 2*2. Є один інтегральний показник стану економіки, це стан бюджета і курс на табло. Бюджет в шоколаді, Нбу не знає що щє вигадати, щоб якось вгамувати ревальвацію, але рокетчики заперечують дуже прості і примітивні речі. Дійсно рокетчики це якась віруюча секта, бо логікі ноль, якась віра, не зрозуміло в що. Так роками і сидять, чекають чогось, моляться
somilitark написав:Звідки інформація про ціну газа?
Из приложенного интервью Коболева - это его экспертное мнение (так же, как и объемах импорта)
Опозицію немає чого слухати, нагнітають і нагадують рокетчиків, видають бажане за дійсне. Це я маю на увазі об'єми закачки газа. По ціні- 500 це чудова ціна, з пдв буде 600, тобто до 18 грн. Змішають з газом власного видобутку і буде максимум ціна 11 грн населенню плюс доставка. А промисловості продають по 30+, щє наварять для прибутку, залишиться на морозиво. Чудові новини, і транзит виріс, вистачає для реверса))) Гарні новини, да і погода супер. Зараз місяць лютий, а насправді дуже м'який)))
Востаннє редагувалось somilitark в Пон 07 лют, 2022 22:26, всього редагувалось 1 раз.
Ukrainian написав:zРадио Потрібно реалістично дивитись на речі
Именно Заоблачной цене газа уже больше полугода, за которые никаких радикальных изменений в сфере коммунального хозяйства не сделано (тем более, в части биотоплива - с газа на уголь хотя бы примеры перехода есть).
До начала следующего отопительного сезона - 8 месяцев. Предлагаю вам заняться тем, к чему вы призываете - реалистично смотреть на вещи
PS: и еще раз призываю не флудить здесь соломой
До речі про споживання. Бізнес активно переоснащує котли із газу на вугілля або змішаний варіант або деревину. Так що якщо ціни газу в наступному сезоні не зміниться, то бізнес точно буде споживати менше газу. Що стосується населення, то економії газу цього року не було через стабільну ціну. В наступному році цю різницю в ціні держава не зможе потягнути (ґарантувати) бо МВФ не дасть кредит без ринкових цін на газ. А споживання газу населенням при ціні 20 грн/м3 буде кардинально менше. Рано чи пізно ми вийдемо на певний обєм в млрд $ які необхідні для закупівлі газу. І ці суми будут приблизно стабільні рік до року не залежно від вартості закупленого газу. Оскільки якщо він буде дешевшати, то купувати його будуть більше (в м3), а якщо дорожачатиме то менше. Звичайно дане припущення справедливе при мінімальному рості ВВП який ростиме виключно на інфляції. Якщо ВВП ростиме через збільшення продуктивності праці та росту капітальних інвестицій, то споживання газу теж ростиме пропорційно. Але є всі шанси замістити цей ріст власним видобутком. Резюме. Думаю ми психологічно і фінансово не готові до закупівлі великих об'ємів газу при теперішній ціні. Газ точно будуть купляти, але рахуючи кожну сотню мільйонів м3. Тому вплив на курс буде, але по силі слабший ніж ми собі уявляємо на даний момент.