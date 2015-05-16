Додано: Пон 07 лют, 2022 22:26

zРадио написав: Ukrainian написав: zРадио

Потрібно реалістично дивитись на речі Потрібно реалістично дивитись на речі



Именно Заоблачной цене газа уже больше полугода, за которые никаких радикальных изменений в сфере коммунального хозяйства не сделано (тем более, в части биотоплива - с газа на уголь хотя бы примеры перехода есть).



До начала следующего отопительного сезона - 8 месяцев. Предлагаю вам заняться тем, к чему вы призываете - реалистично смотреть на вещи



PS: и еще раз призываю не флудить здесь соломой ИменноЗаоблачной цене газа уже больше полугода, за которые никаких радикальных изменений в сфере коммунального хозяйства не сделано (тем более, в части биотоплива - с газа на уголь хотя бы примеры перехода есть).До начала следующего отопительного сезона - 8 месяцев. Предлагаю вам заняться тем, к чему вы призываете - реалистично смотреть на вещиPS: и еще раз призываю не флудить здесь соломой

До речі про споживання.Бізнес активно переоснащує котли із газу на вугілля або змішаний варіант або деревину.Так що якщо ціни газу в наступному сезоні не зміниться, то бізнес точно буде споживати менше газу.Що стосується населення, то економії газу цього року не було через стабільну ціну. В наступному році цю різницю в ціні держава не зможе потягнути (ґарантувати) бо МВФ не дасть кредит без ринкових цін на газ. А споживання газу населенням при ціні 20 грн/м3 буде кардинально менше.Рано чи пізно ми вийдемо на певний обєм в млрд $ які необхідні для закупівлі газу. І ці суми будут приблизно стабільні рік до року не залежно від вартості закупленого газу. Оскільки якщо він буде дешевшати, то купувати його будуть більше (в м3), а якщо дорожачатиме то менше. Звичайно дане припущення справедливе при мінімальному рості ВВП який ростиме виключно на інфляції. Якщо ВВП ростиме через збільшення продуктивності праці та росту капітальних інвестицій, то споживання газу теж ростиме пропорційно. Але є всі шанси замістити цей ріст власним видобутком.Резюме. Думаю ми психологічно і фінансово не готові до закупівлі великих об'ємів газу при теперішній ціні. Газ точно будуть купляти, але рахуючи кожну сотню мільйонів м3. Тому вплив на курс буде, але по силі слабший ніж ми собі уявляємо на даний момент.