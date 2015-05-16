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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Пон 07 лют, 2022 22:30
Hotab написав: Ukrainian написав:
Ну купить нафтогаз 10 млрд кубів
Вы верите, что не станет покупать , имея пустые хранилища по итогам зимы? Верите, что будет солому покупать?? Сколько вы за зиму спалите вместо газа соломы -это увидим через год. Но хранилища пустые перед зимой не будут.
Думаю, що мудрий господар/господиня за літо змурує піч/грубу, щоб економити на газі, і/або поставить тепловий насос (кондиціонер-інвертор) та перейде на двозонний тариф е.е.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 22:37
flyman написав:
поставить тепловий насос (кондиціонер-інвертор)
Від 15 кгрн за один з монтажем, потрібно 2-3-4..
flyman написав:
перейде на двозонний тариф е.е
Хто виробив стратегію користування е/е вночі, той це вже зробив. Хто не хоче/не може, той і не стане.
flyman написав:
змурує піч/грубу
Приватний сектор і то не всюди. Ціна дров в космос .
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Додано: Пон 07 лют, 2022 22:38
flyman написав: Hotab написав: Ukrainian написав:
Ну купить нафтогаз 10 млрд кубів
Вы верите, что не станет покупать , имея пустые хранилища по итогам зимы? Верите, что будет солому покупать?? Сколько вы за зиму спалите вместо газа соломы -это увидим через год. Но хранилища пустые перед зимой не будут.
Думаю, що мудрий господар/господиня за літо змурує піч/грубу, щоб економити на газі, і/або поставить тепловий насос (кондиціонер-інвертор) та перейде на двозонний тариф е.е.
Угу, собенно в многоэтажках времен ссср, все равно за центр. отопление платить придется.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 22:49
Realist написав:
До речі про споживання.
Бізнес активно переоснащує котли із газу на вугілля або змішаний варіант або деревину.
Так що якщо ціни газу в наступному сезоні не зміниться, то бізнес точно буде споживати менше газу.
Що стосується населення, то економії газу цього року не було через стабільну ціну. В наступному році цю різницю в ціні держава не зможе потягнути (ґарантувати) бо МВФ не дасть кредит без ринкових цін на газ. А споживання газу населенням при ціні 20 грн/м3 буде кардинально менше.
Рано чи пізно ми вийдемо на певний обєм в млрд $ які необхідні для закупівлі газу. І ці суми будут приблизно стабільні рік до року не залежно від вартості закупленого газу. Оскільки якщо він буде дешевшати, то купувати його будуть більше (в м3), а якщо дорожачатиме то менше. Звичайно дане припущення справедливе при мінімальному рості ВВП який ростиме виключно на інфляції. Якщо ВВП ростиме через збільшення продуктивності праці та росту капітальних інвестицій, то споживання газу теж ростиме пропорційно. Але є всі шанси замістити цей ріст власним видобутком.
Резюме. Думаю ми психологічно і фінансово не готові до закупівлі великих об'ємів газу при теперішній ціні. Газ точно будуть купляти, але рахуючи кожну сотню мільйонів м3. Тому вплив на курс буде, але по силі слабший ніж ми собі уявляємо на даний момент.
Я согласен с тем, что потребление газа будет и дальше органически снижаться, как снижается уже многие годы. Но не могу согласиться с тем, что с закачкой будут мешкать. Напротив, в 2021-м с этим очень сильно обожглись, посчитав цену 300-500 долларов слишком высокой. В этом году, соответственно, будут покупать большие объемы сразу же при первой возможности.
Дефицит в Европе будет высоким до середины лета. Радикальный обвал цен возможен только вследствие сильного ужесточения ДКТ ФРС, что вряд ли можно назвать благоприятным фактором, поскольку это ударит одновременно по экспорту и долговому рынку.
Думаю, что отдельно газ даже при потребности его импорта в объеме 10 млрд м3 не способен будет так сильно завалить торговый и платежный баланс, что НБУ с этим не сможет справиться. Однако, кроме газа есть и другие риски, в том числе озвученные выше...
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zРадио
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Додано: Пон 07 лют, 2022 22:58
Realist написав: zРадио написав: Ukrainian написав:zРадио
Потрібно реалістично дивитись на речі
Именно
Заоблачной цене газа уже больше полугода, за которые никаких радикальных изменений в сфере коммунального хозяйства не сделано (тем более, в части биотоплива - с газа на уголь хотя бы примеры перехода есть).
До начала следующего отопительного сезона - 8 месяцев. Предлагаю вам заняться тем, к чему вы призываете - реалистично смотреть на вещи
PS: и еще раз призываю не флудить здесь соломой
До речі про споживання.
Бізнес активно переоснащує котли із газу на вугілля або змішаний варіант або деревину.
Так що якщо ціни газу в наступному сезоні не зміниться, то бізнес точно буде споживати менше газу.
Що стосується населення, то економії газу цього року не було через стабільну ціну. В наступному році цю різницю в ціні держава не зможе потягнути (ґарантувати) бо МВФ не дасть кредит без ринкових цін на газ. А споживання газу населенням при ціні 20 грн/м3 буде кардинально менше.
Рано чи пізно ми вийдемо на певний обєм в млрд $ які необхідні для закупівлі газу. І ці суми будут приблизно стабільні рік до року не залежно від вартості закупленого газу. Оскільки якщо він буде дешевшати, то купувати його будуть більше (в м3), а якщо дорожачатиме то менше. Звичайно дане припущення справедливе при мінімальному рості ВВП який ростиме виключно на інфляції. Якщо ВВП ростиме через збільшення продуктивності праці та росту капітальних інвестицій, то споживання газу теж ростиме пропорційно. Але є всі шанси замістити цей ріст власним видобутком.
Резюме. Думаю ми психологічно і фінансово не готові до закупівлі великих об'ємів газу при теперішній ціні. Газ точно будуть купляти, але рахуючи кожну сотню мільйонів м3. Тому вплив на курс буде, але по силі слабший ніж ми собі уявляємо на даний момент.
У цій ейфорії не пораховано, що утримання ГТС з 2024 року повністю ляже на споживача, а це +5 грн за кубометр, які платить газпром за транзит, а всі інші споживачі як похідні.
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