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Ukrainian написав:Ну купить нафтогаз 10 млрд кубів
Вы верите, что не станет покупать , имея пустые хранилища по итогам зимы? Верите, что будет солому покупать?? Сколько вы за зиму спалите вместо газа соломы -это увидим через год. Но хранилища пустые перед зимой не будут.
Думаю, що мудрий господар/господиня за літо змурує піч/грубу, щоб економити на газі, і/або поставить тепловий насос (кондиціонер-інвертор) та перейде на двозонний тариф е.е.
Ukrainian написав:Ну купить нафтогаз 10 млрд кубів
Вы верите, что не станет покупать , имея пустые хранилища по итогам зимы? Верите, что будет солому покупать?? Сколько вы за зиму спалите вместо газа соломы -это увидим через год. Но хранилища пустые перед зимой не будут.
Думаю, що мудрий господар/господиня за літо змурує піч/грубу, щоб економити на газі, і/або поставить тепловий насос (кондиціонер-інвертор) та перейде на двозонний тариф е.е.
Угу, собенно в многоэтажках времен ссср, все равно за центр. отопление платить придется.
Realist написав:До речі про споживання. Бізнес активно переоснащує котли із газу на вугілля або змішаний варіант або деревину. Так що якщо ціни газу в наступному сезоні не зміниться, то бізнес точно буде споживати менше газу. Що стосується населення, то економії газу цього року не було через стабільну ціну. В наступному році цю різницю в ціні держава не зможе потягнути (ґарантувати) бо МВФ не дасть кредит без ринкових цін на газ. А споживання газу населенням при ціні 20 грн/м3 буде кардинально менше. Рано чи пізно ми вийдемо на певний обєм в млрд $ які необхідні для закупівлі газу. І ці суми будут приблизно стабільні рік до року не залежно від вартості закупленого газу. Оскільки якщо він буде дешевшати, то купувати його будуть більше (в м3), а якщо дорожачатиме то менше. Звичайно дане припущення справедливе при мінімальному рості ВВП який ростиме виключно на інфляції. Якщо ВВП ростиме через збільшення продуктивності праці та росту капітальних інвестицій, то споживання газу теж ростиме пропорційно. Але є всі шанси замістити цей ріст власним видобутком. Резюме. Думаю ми психологічно і фінансово не готові до закупівлі великих об'ємів газу при теперішній ціні. Газ точно будуть купляти, але рахуючи кожну сотню мільйонів м3. Тому вплив на курс буде, але по силі слабший ніж ми собі уявляємо на даний момент.
Я согласен с тем, что потребление газа будет и дальше органически снижаться, как снижается уже многие годы. Но не могу согласиться с тем, что с закачкой будут мешкать. Напротив, в 2021-м с этим очень сильно обожглись, посчитав цену 300-500 долларов слишком высокой. В этом году, соответственно, будут покупать большие объемы сразу же при первой возможности.
Дефицит в Европе будет высоким до середины лета. Радикальный обвал цен возможен только вследствие сильного ужесточения ДКТ ФРС, что вряд ли можно назвать благоприятным фактором, поскольку это ударит одновременно по экспорту и долговому рынку.
Думаю, что отдельно газ даже при потребности его импорта в объеме 10 млрд м3 не способен будет так сильно завалить торговый и платежный баланс, что НБУ с этим не сможет справиться. Однако, кроме газа есть и другие риски, в том числе озвученные выше...
Ukrainian написав:zРадио Потрібно реалістично дивитись на речі
Именно Заоблачной цене газа уже больше полугода, за которые никаких радикальных изменений в сфере коммунального хозяйства не сделано (тем более, в части биотоплива - с газа на уголь хотя бы примеры перехода есть).
До начала следующего отопительного сезона - 8 месяцев. Предлагаю вам заняться тем, к чему вы призываете - реалистично смотреть на вещи
PS: и еще раз призываю не флудить здесь соломой
До речі про споживання. Бізнес активно переоснащує котли із газу на вугілля або змішаний варіант або деревину. Так що якщо ціни газу в наступному сезоні не зміниться, то бізнес точно буде споживати менше газу. Що стосується населення, то економії газу цього року не було через стабільну ціну. В наступному році цю різницю в ціні держава не зможе потягнути (ґарантувати) бо МВФ не дасть кредит без ринкових цін на газ. А споживання газу населенням при ціні 20 грн/м3 буде кардинально менше. Рано чи пізно ми вийдемо на певний обєм в млрд $ які необхідні для закупівлі газу. І ці суми будут приблизно стабільні рік до року не залежно від вартості закупленого газу. Оскільки якщо він буде дешевшати, то купувати його будуть більше (в м3), а якщо дорожачатиме то менше. Звичайно дане припущення справедливе при мінімальному рості ВВП який ростиме виключно на інфляції. Якщо ВВП ростиме через збільшення продуктивності праці та росту капітальних інвестицій, то споживання газу теж ростиме пропорційно. Але є всі шанси замістити цей ріст власним видобутком. Резюме. Думаю ми психологічно і фінансово не готові до закупівлі великих об'ємів газу при теперішній ціні. Газ точно будуть купляти, але рахуючи кожну сотню мільйонів м3. Тому вплив на курс буде, але по силі слабший ніж ми собі уявляємо на даний момент.
У цій ейфорії не пораховано, що утримання ГТС з 2024 року повністю ляже на споживача, а це +5 грн за кубометр, які платить газпром за транзит, а всі інші споживачі як похідні.
Hotab написав:Вы верите, что не станет покупать , имея пустые хранилища по итогам зимы? Верите, что будет солому покупать?? Сколько вы за зиму спалите вместо газа соломы -это увидим через год. Но хранилища пустые перед зимой не будут.
Zebra написав:9 не залишиться, десь 7 млрд буде на кінець опалювального сезону.
zРадио написав:Коболев оценивает потребность в импорте газа для наполнения ПХГ весной-летом "до 10 млрд м3" с ожидаемой ценой в районе 600-800 долларов за 1000 м3 (т.е. до 6-8 млрд долларов в денежном объеме).
Нагадаю свій січневий прогноз як і зрадний.
zРадио написав:
Denik написав:Запаси на кінець сезону відбору будуть орієнтовано 8,5 млрд. куб.м. Імпорт для закачки буде 3-4 млрд. куб.м.
Скорее 7, а не 8,5. И профицит внутренней добычи весной-летом минимальный - неоткуда там взяться 4 миллиардам кубов для закачки в ПХГ. Импортировать придется 6-8, а не 3-4
Зараз запаси - 11 млрд куб (найбільші в Європі). Добовий відбір - 45 млн. куб. https://tsoua.com/prozorist/operatyvni-dobovi-dani/ Простою інтерполяцією виходимо на 10+ млрд. куб. в кінці лютого. В березні зазвичай відбір падає до 0.7-0.9 млрд. куб. м. В квітні - 0.2-0,3. Я натякаю на те, що процитовані мною вище "експерти" брешуть. Нормальні 3-4 млрд. імпорту газу ніяк не вплинуть на курс. Вплив імпорту 5-6 буде мінімальним. Курс все одно буде плавно йти до 27. Цифри 8-10 млрд. куб. імпорт відверто тхнуть маніпуляціями, бо при такому відборі Німеччина, Австрія та Нідерланди підуть в зиму 22-23 з попрожіми ПХГ, віяловими відключеннями взимку і зміною урядів на лояльні Україні та США, яким в обмін на лояльність нададуть аварійну допомогу з українських ПХГ. P.S. Якщо ціна впаде до 300-400, то Нафтогаз імпортує 10 млрд. куб. зоб стати головним газовим спекуляном.