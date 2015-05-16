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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 08 лют, 2022 10:22
sequence написав:
Потому напишите просто - я хочу, чтобы было тепло, тогда победим
в прошлом году после 22 февраля у нас началась весна (+11/13с днем)
в этом году будет +8/11С через 2 недели (кстати в воскресенье было +8с днем)
надеюсь, что морозы в прошлом (ночью +2/3, днем 8/10 нормально)
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prodigy
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Додано: Вів 08 лют, 2022 16:08
prodigy написав: sequence написав:
Потому напишите просто - я хочу, чтобы было тепло, тогда победим
в прошлом году после 22 февраля у нас началась весна (+11/13с днем)
в этом году будет +8/11С через 2 недели (кстати в воскресенье было +8с днем)
надеюсь, что морозы в прошлом (ночью +2/3, днем 8/10 нормально)
А как насчёт металлургии, машиностроения, сельхоз химии, транспорта, пищевой, .....
- Или в мозгах уселось "банановая Украина"?
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Kudrjavuy
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