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Ринок енергоносіїв
в контексті

Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 174175176177
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 10:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sequence написав:Потому напишите просто - я хочу, чтобы было тепло, тогда победим


в прошлом году после 22 февраля у нас началась весна (+11/13с днем)
в этом году будет +8/11С через 2 недели (кстати в воскресенье было +8с днем)

надеюсь, что морозы в прошлом (ночью +2/3, днем 8/10 нормально)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 16:08

  prodigy написав:
  sequence написав:Потому напишите просто - я хочу, чтобы было тепло, тогда победим


в прошлом году после 22 февраля у нас началась весна (+11/13с днем)
в этом году будет +8/11С через 2 недели (кстати в воскресенье было +8с днем)

надеюсь, что морозы в прошлом (ночью +2/3, днем 8/10 нормально)

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
А как насчёт металлургии, машиностроения, сельхоз химии, транспорта, пищевой, ..... общественных заведений, школ, вузов, производственных помещений,...
- Или в мозгах уже укоренилась "банановая Украина"?
И как животным "больше пианино не о чём мечтать"?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 19:25

Попалась на глаза интересная статистика. Германия, оказывается, даже с наполовину остановленной атомной генерацией остается крупным нетто-экспортером электроэнергии. Вывод - на поверку нельзя принимать ничего, каким бы мощным экспертом по энергетике, Германии и всему, что только можно придумать кто-то не прикидывался...

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zРадио
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