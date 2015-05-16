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Ринок енергоносіїв
в контексті

Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 174175176177
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 10:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sequence написав:Потому напишите просто - я хочу, чтобы было тепло, тогда победим


в прошлом году после 22 февраля у нас началась весна (+11/13с днем)
в этом году будет +8/11С через 2 недели (кстати в воскресенье было +8с днем)

надеюсь, что морозы в прошлом (ночью +2/3, днем 8/10 нормально)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 16:08

  prodigy написав:
  sequence написав:Потому напишите просто - я хочу, чтобы было тепло, тогда победим


в прошлом году после 22 февраля у нас началась весна (+11/13с днем)
в этом году будет +8/11С через 2 недели (кстати в воскресенье было +8с днем)

надеюсь, что морозы в прошлом (ночью +2/3, днем 8/10 нормально)

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
А как насчёт металлургии, машиностроения, сельхоз химии, транспорта, пищевой, ..... общественных заведений, школ, вузов, производственных помещений,...
- Или в мозгах уже укоренилась "банановая Украина"?
И как животным "больше пианино не о чём мечтать"?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 19:25

Попалась на глаза интересная статистика. Германия, оказывается, даже с наполовину остановленной атомной генерацией остается крупным нетто-экспортером электроэнергии. Вывод - на поверку нельзя принимать ничего, каким бы мощным экспертом по энергетике, Германии и всему, что только можно придумать кто-то не прикидывался...

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zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 18:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Я би сказав, що ключовий "чорний лебідь" сьогодні - це знову енергетика.
https://neftegaz.ru/news/nuclear/724584 ... ra-na-aes/
Государственная энергокомпания Electricite de France SA снизила свой прогноз по производству атомной энергии во Франции, пишет Bloomberg.
Издание утверждает, что страна все еще может столкнуться с перебоями в энергоснабжении этой зимой.
Согласно заявлению, опубликованному компанией, прогноз был снижен до 295-315 ТВт*ч с диапазона 300-330 ТВт*ч.

На зрозумілій мові - Європі (Франція, Німеччина, Бельгія, Великобританія, Італія) додатково знадобиться від 1,5 до 4,5 млрд. куб. газу для генерації електрики у 2022.
Дешевого газу влітку не буде. Ціни на електрику в ЄС цілий рік будуть високими. Ніякого зростання промисловості в ЄС не буде.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 18:41

  somilitark написав:
  Shaman написав: лучше хоть над аргументами подумайте :D

Студенти щось тягнуть на рокету і не можуть зрозуміти 2*2.
Є один інтегральний показник стану економіки, це стан бюджета і курс на табло.
Бюджет в шоколаді, Нбу не знає що щє вигадати, щоб якось вгамувати ревальвацію, але рокетчики заперечують дуже прості і примітивні речі.
Дійсно рокетчики це якась віруюча секта, бо логікі ноль, якась віра, не зрозуміло в що.
Так роками і сидять, чекають чогось, моляться :mrgreen:

дефицит бюджета больше 200 ярдов - это в шоколаде??? :lol:
это где так учат/утверждают?

это в шоколаде отдельные распильщики бюджета ;)
Shaman
 
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