Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
sequence написав:Потому напишите просто - я хочу, чтобы было тепло, тогда победим
в прошлом году после 22 февраля у нас началась весна (+11/13с днем) в этом году будет +8/11С через 2 недели (кстати в воскресенье было +8с днем)
надеюсь, что морозы в прошлом (ночью +2/3, днем 8/10 нормально)
А как насчёт металлургии, машиностроения, сельхоз химии, транспорта, пищевой, ..... общественных заведений, школ, вузов, производственных помещений,... - Или в мозгах уже укоренилась "банановая Украина"? И как животным "больше пианино не о чём мечтать"?
Попалась на глаза интересная статистика. Германия, оказывается, даже с наполовину остановленной атомной генерацией остается крупным нетто-экспортером электроэнергии. Вывод - на поверку нельзя принимать ничего, каким бы мощным экспертом по энергетике, Германии и всему, что только можно придумать кто-то не прикидывался...
Государственная энергокомпания Electricite de France SA снизила свой прогноз по производству атомной энергии во Франции, пишет Bloomberg. Издание утверждает, что страна все еще может столкнуться с перебоями в энергоснабжении этой зимой. Согласно заявлению, опубликованному компанией, прогноз был снижен до 295-315 ТВт*ч с диапазона 300-330 ТВт*ч.
На зрозумілій мові - Європі (Франція, Німеччина, Бельгія, Великобританія, Італія) додатково знадобиться від 1,5 до 4,5 млрд. куб. газу для генерації електрики у 2022. Дешевого газу влітку не буде. Ціни на електрику в ЄС цілий рік будуть високими. Ніякого зростання промисловості в ЄС не буде.
Shaman написав: лучше хоть над аргументами подумайте
Студенти щось тягнуть на рокету і не можуть зрозуміти 2*2. Є один інтегральний показник стану економіки, це стан бюджета і курс на табло. Бюджет в шоколаді, Нбу не знає що щє вигадати, щоб якось вгамувати ревальвацію, але рокетчики заперечують дуже прості і примітивні речі. Дійсно рокетчики це якась віруюча секта, бо логікі ноль, якась віра, не зрозуміло в що. Так роками і сидять, чекають чогось, моляться
дефицит бюджета больше 200 ярдов - это в шоколаде??? это где так учат/утверждают?